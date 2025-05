Arhid. Sorin Mihalache prezintă la Suceava argumente despre beneficiile smereniei

Arhid. Sorin Mihalache va susține în data de 23 mai, de la ora 18:00, în Sala Pimen Arhiepiscopul a Centrului Eparhial Suceava, conferința „Flexibilitatea cognitivă – Despre beneficiile smereniei în plan profesional, în cuplu și în familie”.

Evenimentul este organizat de Asociația Preoteselor Sucevene „Sfânta Elisabeta” în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.

Conferința se adresează tuturor celor interesați de echilibrul între evoluția duhovnicească și cea cotidiană, fiind o oportunitate de a reflecta asupra rolului smereniei în relațiile interumane. Flexibilitatea cognitivă se referă la capacitatea creierului de a se adapta la evenimente noi, care sunt în schimbare sau la evenimente neplanificate.

Arhid. Lect. Dr. Adrian Sorin Mihalache este licenţiat în matematică şi teologie și a parcurs mai multe mastere în psihologie, filosofie, teologie şi fizică teoretică.

Din 2010 este doctor în Filozofie al Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi și doctorand al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București (neuroștiințe fundamentale), cu teza „Neuroștiințele vieții spirituale”.

Profesorul Mihalache este cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi, editor executiv al publicației „Journal for Interdisciplinary Research on Religion and Science”, coordonator al Centrului de Studii Interdisciplinare în Religie şi Ştiinţă al Fundaţiei „Solidaritate şi Speranţă”, fiind implicat în mai multe proiecte şi activităţi cu specific interdisciplinar.

Accesul în sală este gratuit, în baza completării formularului de înscriere disponibil aici.

Pentru cei care nu pot fi prezenți fizic, conferința va fi transmisă în direct pe pagina Facebook a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Foto credit: Basilica.ro