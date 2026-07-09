Arheologii au făcut noi descoperiri la Târcov, jud. Buzău: Vestigii din epoca bronzului și din perioada dacică

Arheologii au făcut noi descoperiri la Târcov, județul Buzău, unde s-a încheiat campania de cercetări desfășurată în situl „Piatra cu Lilieci”. Cercetările au dus la descoperirea unor vestigii din epoca bronzului și din perioada dacică.

În timpul campaniei din acest an, arheologii au cercetat parțial o locuință dacică incendiată, în interiorul căreia au fost descoperite numeroase vase ceramice aflate în poziția lor originală, sub pereții prăbușiți ai construcției.

Totodată, au fost investigate mai multe gropi menajere care au oferit fragmente ceramice și oase de animale, contribuind la reconstituirea vieții cotidiene a comunităților dacice.

Pentru perioada epocii bronzului, cercetătorii au identificat vetre de foc, amenajări din bolovani, terasări și gropi menajere, din care au fost recuperate cel puțin trei vase întregibile.

Într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a Muzeului Județean Buzău, reprezentanții instituției a subliniat că „situl Târcov – Piatra cu Lilieci continuă să ofere informații esențiale despre comunitățile care au locuit acest spațiu, de la oamenii epocii bronzului până la comunitățile dacice din vremea regelui Decebal”.

Descoperiri care vor ajunge în expoziții

Managerul Muzeului Județean Buzău, Daniel Costache, a declarat pentru Agerpres că o parte dintre artefactele descoperite vor fi restaurate și prezentate publicului în expoziții.

„Multe dintre ele vor fi expuse în 15 ianuarie 2027 în cadrul programului nostru de tradiție, Descoperiri arheologice recente, iar dintre piesele de mai mare interes pentru public este vorba despre o fibulă și o brățară din metal”.

Specialiștii Muzeului Județean Buzău vor continua cercetarea locuinței dacice și în campania viitoare, pentru a documenta în întregime structura descoperită.

Cetatea de la Târcov, amplasată pe o culme greu accesibilă din apropierea comunei Pârscov, a funcționat în vremea regelui Decebal. Cercetările din ultimii ani au arătat însă că locul a fost locuit cu mult înainte, încă din a doua jumătate a mileniului al 3-lea î.Hr.

Foto credit: Facebook / Muzeul Județean Buzău