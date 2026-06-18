Noua aplicație InfoCons afișează ingredientele produselor și oferă informații utile pentru consumatori

Pentru credincioșii care țin post, cititul ingredientelor de pe etichetele produselor alimentare se poate dovedi anevoios. Acum, ei au la dispoziție noua aplicație gratuită InfoCons, care scanează codul de bare sau codul QR al produselor și afișează pe telefonul mobil ingredientele și informațiile despre posibilele alerte alimentare.

Aplicația, disponibilă în 33 de limbi – inclusiv româna, permite de asemenea accesarea de informații și despre produse cosmetice, electronice și electrocasnice.

Meniul mai include posibilitatea de a compara etichetele energetice ale unor produse electrocasnice, etichetele produselor alimentare și de a identifica operatorii de turism și unitățile de cazare.

Poți încărca informații despre un produs

Nu în ultimul rând, aplicația are o componentă interactivă, prin care utilizatorii pot încărca informații despre un produs care nu există încă în baza de date, în timp ce produsele existente dispun de un rating al consumatorilor.

Există și o secțiune dedicată alertelor alimentare și alertelor despre alte produse neconforme, precum și o secțiune de SOS, cu telefoane ale agențiilor însărcinate cu protecția consumatorilor și a mediului.

Meniul mai include harta adăposturilor civile din România și timpii de așteptare la frontieră, actualizați în timp real pe o hartă interactivă.

Sprijin pentru un consum cumpătat

„Într-o societate marcată de supra-producție, supra-informare și de ispita supra-consumului, păstrarea măsurii a devenit o adevărată provocare”, transmite asociația InfoCons într-un comunicat primit la redacție.

„Suntem îndemnați necontenit să cumpărăm tot mai mult, adesea fără să ne întrebăm dacă avem cu adevărat nevoie, ce conține ceea ce cumpărăm sau ce urme lasă alegerile noastre asupra propriei sănătăți și asupra lumii din jur.”

Tehnologia folosită cu rost poate sprijini acest fel cumpătat de a trăi, subliniază reprezentanții asociației: „Cumpătarea nu este o privare, ci o eliberare. Cel care consumă cu măsură nu se lasă stăpânit de pofte și de mode, ci rămâne liber și senin în fața abundenței”.

De unde descarci

Aplicația InfoCons se poate descărca gratuit din Google Play, App Store sau AppGallery și se poate seta ca limbă preferată româna.

Asociația pentru protecția consumatorilor InfoCons din România, fondată în 2003, este membră cu drepturi depline a organizației Consumers International.

Foto credit: Magnific (deschidere articol)