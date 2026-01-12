Anul Nou și Boboteaza celebrate în comunitatea românească din Croația

Părintele Nicolae Ceruță, parohul ortodox român din Zagreb, Croația, a fost alături de credincioșii români din această țară în perioada 3-8 ianuarie 2026, când Biserica Ortodoxă Română a sărbătorit Duminica dinaintea Botezului Domnului, Boboteaza și Soborul Sfântului Ioan Botezătorul.

În Duminica dinaintea Botezului Domnului, Părintele Nicolae Ceruță a subliniat că textul Evangheliei zilei îi pregătește sufletește pe credincioși pentru a înțelege mai bine evenimentul Teofaniei, adică arătarea Mântuitorului Iisus Hristos ca Dumnezeu.

„Textul Evangheliei ne vorbește despre predica Sfântului Ioan Botezătorul, care ne cheamă pe noi spre pocăință, arătând de fapt că este o diferență între botezul lui, care este cu apă, și botezul care urmează să fie săvârșit de către Mântuitorul Iisus Hristos, după revelarea Lui ca Dumnezeu umanității – botez care va fi cu Duh Sfânt și cu foc”, a explicat părintele paroh.

„Botezul Mântuitorului Iisus Hristos este de fapt un botez al înfierii creștinului de către Dumnezeu”, a subliniat preotul.

La cererea comunității, Părintele Nicolae Ceruță a oficiat, după Liturghie, și o slujbă de Te Deum cu ocazia începutului de an calendaristic: „o slujbă de mulțumire și de binecuvântare pentru popor, pentru noi, toți, și pentru România”, a precizat parohul român din Zagreb.

Bobotează la Zagreb și în împrejurimi

În ajunul sărbătorii Botezului Domnului, la solicitarea doamnei Mia Gogea, care coordonează Căminul de bătrâni „Sf. Sebastian”, situat la aproximativ 110 kilometri distanță de Zagreb, Părintele Nicolae Ceruță a oficiat slujba de Sfințire a apei și a binecuvântat instituția unde sunt îngrijiți vârstnici sârbi, macedoneni și români.

De Bobotează, parohul din Zagreb a oficiat Sfințirea Mare a apei la biserica parohială și le-a vorbit credincioșilor despre importanța sărbătorii.

„Noi putem înțelege greu cu mintea taina Sfintei Treimi, de aceea Dumnezeu ni S-a descoperit la Botezul Domnului în măsura în care noi, oamenii, putem să înțelegem această taină de nepătruns cu mintea: Dumnezeu Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, o Dumnezeire în trei Persoane”, a subliniat părintele paroh.

La slujbele din 4 și 6 ianuarie au participat Excelența Sa Zaal Gogsadze, Ambasadorul Georgiei în Croația, Excelența Sa Constantin Mihail Grigorie, directorul Centrului Internațional pentru Cooperare în Domeniul Securității (RACVIAC), precum și alți membri ai corpului diplomatic acreditat la Zagreb.

Crăciun pe stil vechi alături de sârbii din Zagreb

În a doua parte a zilei de 6 ianuarie, Părintele Nicolae Ceruță a participat la recepția organizată de Comunitatea Sârbilor din Croația cu prilejul Ajunului Crăciunului pe stil vechi. Gazda serii a fost Milorad Pupovac, Senator și Președintele Consiliului Național al Sârbilor din Croația.

Au mai fost prezenți membri ai corpului diplomatic acreditat la Zagreb și reprezentanți ai autorităților centrale și locale din Croația.

În ziua următoare, la invitația comunității sârbe, parohul român și comunitatea românească din Zagreb s-au reunit cu ortodocșii sârbi la Catedrala Sârbă din Zagreb, unde Episcopul Ortodox Sârb Chiril de Buenos Aires și America Latină, Administrator al Mitropoliei de Zagreb și Ljubljana, a oficiat Liturghia de sărbătoarea Nașterii Domnului conform calendarului nerevizuit.

„Ierarhul sârb a apreciat foarte mult că românii s-au alăturat sărbătorii sârbilor”, transmite Părintele Nicolae Ceruță.

Despre Parohia Zagreb

Parohia Zagreb își desfășoară activitatea într-o capelă monument istoric, oferită de dieceza romano-catolică.

Aceasta a fost sfințită în anul 2017 de către Episcopul Siluan al Ungariei. În același an, parohia a primit vizita Preafericitului Părinte Porfirie, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Sârbe, care la acea vreme era Mitropolit de Zagreb.

Parohia a fost înființată în urma unei hotărâri a Consiliului Național Bisericesc din 16 martie 2017 și are ca hramuri „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” și „Sfinții Împărați Constantin și Elena”.

Adresa capelei ortodoxe a românilor din Zagreb este Voćarska Cesta 27-37, 10000.

Foto credit: Parohia Zagreb