Ansamblul Palatului de Copii din Deva a reprezentat România la un festival internațional de folclor din Croația

Ansamblul folcloric „Pădureanca” al Palatului Copiilor din Deva a participat la Festivalul Internațional de Folclor pentru Copii „Green Ring of Friendship”, desfășurat în Croația în perioada 30 aprilie – 4 mai 2026.

Festivalul internațional a reunit ansambluri de copii din România, Polonia, Macedonia de Nord, Slovacia și Croația. Unul dintre concertele festivalului s-a desfășurat la Căminul Cultural din Pušća, unde copiii participanți au prezentat dansuri tradiționale, cântece și costume populare specifice fiecărei țări.

Organizatorii au subliniat că evenimentul promovează conservarea patrimoniului cultural și încurajează prietenia între tinerele generații din diferite țări europene.

Prezența românească la eveniment a fost apreciată și de ambasadorul României în Croația, Mihaela Cămărășan.

„O prestație extraordinară a Ansamblului Pădureanca din Deva la Festivalul Internațional de Folclor pentru Copii. O bună oportunitate de promovare a tradițiilor românești în Croația!”, a transmis Excelența Sa pe contul personal de X.

Ansamblul folcloric din Deva a urcat pe scenă în mai multe localități croate pe parcursul festivalului precum Lučko, Donja Pušća, Buševec și Vrbovec.

