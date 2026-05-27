Elevii Seminarului Teologic din Arad au realizat un film educativ pentru prevenirea traficului de persoane

Elevii clasei a 10-a de la Seminarul Teologic din Arad au realizat un film educativ pentru prevenirea traficului de persoane.

Intitulat „Dincolo de ecran”, filmul a fost prezentat marți la Cinematograful Arta din Arad în etapa finală a proiectului „Campania națională de prevenire a traficului de persoane”, finanțat de IOCC (International Orthodox Christian Charities) și implementat de Federația Filantropia a Patriarhiei Române.

La eveniment au participat reprezentanți ai instituțiilor implicate în educația, siguranța și sprijinirea tinerilor.

De asemenea, filmul a fost vizionat de colegii seminariștilor și de elevi de la Colegiul Național „Moise Nicoară”, Colegiul de Arte „Sabin Drăgoi” Arad și Școala Gimnazială „Caius Iacob”.

Ecranizarea liceenilor surprinde drama unor tineri care, în căutarea iubirii, a acceptării și a înțelegerii, ajung victime ale manipulării și exploatării din mediul online.

Scenariul evidențiază fragilitatea sufletului omenesc atunci când acesta se îndepărtează de comuniunea autentică și se lasă atras de iluzia unor relații construite în mediul online.

Activitatea s-a încheiat cu o sesiune de dezbateri, oferind celor prezenți prilejul unei reflecții sincere asupra modului în care tinerii pot rămâne ancorați în valorile credinței și ale comuniunii autentice.

