Ziua Națională a Georgiei, celebrată la Palatul Patriarhiei: Rolul Bisericii în păstrarea identității națiunii georgiene

Ziua Națională a Georgiei a fost celebrată miercuri la Sala de recepții „Festivitas”, din cadrul Palatului Patriarhiei Române. În intervenția susținută în cadrul recepției, Ambasadoarea Georgiei în România, Tamar Beruchashvili, a evidențiat rolul decisiv al Bisericii în formarea și păstrarea identității naționale georgiene.

La eveniment au participat Ana Cristina Tinca, secretar de stat pentru afaceri strategice din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, reprezentanți ai corpului diplomatic și ai cultelor religioase.

Din partea Patriarhiei Române au fost prezenți Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, precum și membri ai Administrației Patriarhale.

Relația dintre statul georgian și Biserică

În discursul său, ambasadoarea Georgiei a subliniat dimensiunea istorică și spirituală a aniversării din acest an, arătând că independența Georgiei este legată profund de identitatea creștină a țării.

„Astăzi celebrăm Ziua Independenței Georgiei, un simbol puternic al rezilienței, unității și angajamentului neclintit al națiunii noastre față de libertate. Sărbătoarea din acest an are o semnificație specială, întrucât marcăm 1700 de ani de la proclamarea creștinismului ca religie de stat a Georgiei”.

„Timp de 17 secole, Statul și Biserica au lucrat împreună pentru a construi fundamentele spirituale și naționale care au păstrat identitatea noastră în cele mai dificile perioade ale istoriei”.

Consolidarea relațiilor între Georgia și România

Totodată, ambasadoarea a vorbit despre consolidarea relațiilor dintre România și Georgia în mai multe domenii, precum cel politic, economic, militar și cultural. Excelența Sa a amintit și despre interesul tot mai mare al românilor pentru a călători în Georgia, subliniind că în ultimul an, numărul vizitatorilor din România a crescut cu 15%.

Excelența Sa a anunțat și lansarea unei noi conexiuni aeriene directe: „Începând cu 1 iulie, compania românească Dan Air va opera zboruri directe între București și Tbilisi de două ori pe săptămână. Așadar, vă invit să puneți Georgia pe lista dumneavoastră de călătorii”.

Secretarul de stat Ana Cristina Tinca a evidențiat relațiile apropiate dintre cele două state și dimensiunea spirituală a acestora: „Georgia și România sunt legate printr-o prietenie de lungă durată, iar georgienii și românii au multe în comun”.

„Faptul că această recepție este organizată astăzi aici cred că mărturisește legăturile profund spirituale care îi unesc pe români și pe georgieni”, a subliniat secretarul de stat.

Ana Cristina Tinca a felicitat echipa Ambasadei Georgiei în România „pentru munca depusă și contribuția la dezvoltarea relațiilor dintre România și Georgia”.

Un sfânt reprezentativ pentru ambele popoare

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a transmis mesajul de felicitare al Patriarhului României și a subliniat dimensiunea eclezială a relațiilor dintre cele două popoare, care este legată de Sfântul Ierarh Antim Ivireanu, georgian de origine.

Episcopul vicar patriarhal a evidențiat implicarea Ambasadei Georgiei în cultivarea memoriei sfântului mitropolit.

„Doamna ambasador a avut un rol important în cultivarea cinstirii sfântului, aducând la Mănăstirea Antim, ctitorită de un georgian, delegații oficiale venite din Georgia în România, dar și grupuri de pelerini sau grupuri de tineri care au cântat la Sfânta Liturghie”.

În cadrul evenimentului, Ambasadoarea Tamar Beruchashvili a primit din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel Ordinul „Crucea Sfânta Maria Brâncoveanu”. Excelența Sa a mulțumit Patriarhiei Române pentru sprijinul acordat proiectelor comune de valorificare a patrimoniului spiritual româno-georgian.

În acest context, Excelența Sa a amintit proiectul editorial bilingv „Sfântul Antim Ivireanul – fiu al Georgiei și părinte al Țării Românești”, realizat de dramaturgul georgian Vasil Janikașvili și a anunțat că piesa inspirată de această lucrare „va fi pusă în scenă în curând atât la Tbilisi, cât și la București, prin colaborarea universităților naționale de teatru și film din cele două țări”.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene