La Ambasada Georgiei din București s-a oficiat o slujbă de pomenire pentru Patriarhul Ilia al II-lea

La Ambasada Georgiei din București a fost oficiată vineri o slujbă de pomenire pentru Patriarhul Ilia al II-lea, potrivit Ziarului Lumina.

Părintele arhimandrit Chiril Lovin, viețuitor al Mănăstirii Antim, și părintele protosinghel Antim Bâru, starețul Mănăstirii Chiajna-Giulești, s-au rugat pentru sufletul Întâistătătorului Bisericii Georgiei.

După slujbă, cei doi preoți au semnat în cartea de condoleanțe deschisă la sediul Ambasadei Georgiei din România.

La eveniment au fost prezenți Excelența Sa Tamar Beruchashvili, ambasadorul Georgiei la București, precum și membri ai Corpului Diplomatic.

Ambasada Georgiei a deschis o carte de Condoleanțe și a invitat românii în zilele de joi și vineri să transmită un mesaj de condoleanțe pentru patriarhul georgian trecut la Domnul.

Cei care încă doresc să transmită un mesaj de compasiune îl pot trimite și în format electronic, la adresa oficială a instituției, [email protected].

Patriarhul Ilia al II-lea a trecut la cele veșnice în data de 17 martie. Slujba de înmormântare va avea loc duminică la Catedrala Patriarhală „Sfânta Treime” din Tbilisi. După slujbă, va fi o procesiune către Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” – Sioni, unde va fi înmormântat Întâistătătorul Bisericii Georgiei.

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Foto credit: Ziarul Lumina