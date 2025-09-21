Album omagial dedicat Sfântului Sofian, Apostolul Bucureștilor, de Arhiepiscopia Muntelui Liban

Mitropolia de Byblos, Botris și Muntele Liban (Patriarhia Antiohiei) a publicat un album omagial dedicat Sfântului Cuvios Sofian de la Antim, care a pictat Biserica „Sf. Gheorghe” a mănăstirii Deir el-Harf, situată lângă Broummana, în estul Libanului.

Volumul, tipărit în limba engleză, include fotografii inedite cu Sf. Sofian de la Antim și se constituie într-o punte în Ortodoxia românească și cea din ținuturile Libanului.

Din cuprins fac pare scurte biografii ale Mitropoliților Siluan (Moussi) și George (Khodr) – actualul, respectiv fostul ierarh al locului, o scurtă biografie a Sf. Sofian, mărturia ucenicului său din ținuturile libaneze, Părintele Daniel Bedran, și prezentări ale Mănăstirii Deir el-Harf și bisericii din Broummana.

„Acest volum este o umilă ofrandă prezentată de Înaltpreasfințitul Părinte Siluan de Byblos, Botris și Muntele Liban din Patriarhia Antiohiei, pentru a celebra canonizarea care va avea loc la București marți, 16 septembrie 2025”, afirmă autorii în prefață.

„Este, de asemenea, o modalitate de a onora moștenirea sa artistică și spirituală în Liban, unde a lăsat o amprentă durabilă în timpul șederii sale scurte, dar fructuoase.”

În anii 1970, Sfântul Sofian, ucenicul său, Părintele Daniel Bedran, și frații Morosan au împodobit cu pictură mai multe biserici și mănăstiri – între care și două locuri sacre pentru libanezi: biserica Mănăstirii „Sfântul Gheorghe” din Deir el-Harf și Biserica „Sfântul Gheorghe” din Broummana (Muntele Liban).

Pictura realizată la Mănăstirea Deir el-Harf în 1971-1972 a fost deteriorată în timpul războiului civil libanez, dar restaurată în 1991 tot de Sfântul Sofian de la Antim. Autorii scriu în album că el a revigorat arta iconografică bizantină, care nu mai era practicată în Orient de secole.

„Păstrând marea tradiție bizantină, stilul său demonstrează un spirit extrem de inventiv, compozițiile afișând o sensibilitate deosebit de modernă. Pentru o perioadă, aceste fresce au fost singurele exemple contemporane de iconografie murală din Orientul Apropiat”, afirmă reprezentanții eparhiei.

„Prezența sa în țara noastră, deși scurtă, a fost de durată. A lăsat în urmă nu doar icoane pe pereți, ci și impresii în suflete – în special printre călugării, preoții și credincioșii care au slujit sau s-au închinat în bisericile pe care le-a împodobit”, scrie Mitropolitul Siluan de Byblos, Botris și Muntele Liban, în postfața albumului.

Descarcă de aici versiunea digitală a albumului.

Sf. Cuv. Sofian de la Antim a fost canonizat în 2024 de Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu alți 15 cuvioși și mărturisitori din timpul comunismului. Proclamarea locală a canonizării sale a avut loc în ziua sa de pomenire, marți, 16 septembrie 2025.

Anul 2025 este Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române.

Foto credit: Mitropolia de Byblos, Botris și Muntele Liban