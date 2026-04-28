Tinerețe și credință: Peste 200 de copii au participat la campionatul de fotbal organizat de Arhiepiscopia Dunării de Jos

Peste 200 de copii au participat duminică la Campionatul școlar de fotbal „Tinerețe și credință”, organizat de Arhiepiscopia Dunării de Jos, desfășurat în localitatea Ghidigeni, județul Galați.

Înainte de a porni pe terenul de joc, tinerii sportivi au mers la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Ghidigeni, pentru rugăciune și pentru cuvântul de binecuvântare al Înaltpreasfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos.

La startul competiției s-au aliniat 16 echipe, care au fost premiate la final cu diplome, cupe, medalii, mingi de fotbal, iconițe.

De asemenea, tinerii au primit pachete cu dulciuri, sandwich-uri și sucuri, în valoare totală de aproximativ 7.000 lei, oferite de Protoieria Nicorești, Parohia Ghidigeni și Primăria Ghidigeni.

Foto credit: Arhiepiscopia Dunării de Jos

