Pelerinaj la o parohie românească din Serbia: Au fost duse moaștele Sfântului Nectarie

Moaștele Sfântului Nectarie au fost duse în pelerinaj în Parohia românească „Sf. Ilie Tesviteanul” din Kovin, Serbia.

Manifestarea religioasă avut loc sâmbătă seară, când racla cu un fragment din moaștele Sfântului, aflate în patrimoniul Catedralei Episcopale din Vârșeț, a fost purtată în procesiune pe străzile orașului.

La Sfânta Liturghie de duminică au participat grupuri de pelerini veniți din localitățile învecinate pentru a cinsti moaștele sfântului.

„Ne aflăm în Duminica a treia după Sfintele Paști, în care Biserica noastră le cinstește pe femeile mironosițe, cele care au fost primele care au văzut că Mântuitorul nostru Iisus Hristos a înviat din morți. Dar, iată că, de anul acesta, Biserica noastră acordă o aleasă cinstire tuturor femeilor românce care s-au învrednicit și au luat cununa sfințeniei de la Mântuitorul nostru Iisus Hristos”, a spus protosinghelul Andrei Stancu, eclesiarhul Catedrale Episcopale din Vârșeț, pentru Trinitas TV.

Părintele paroh Costel Paulescu și-a manifestat bucuria pentru aducerea moaștelor Sf. Nectarie în comunitate.

„Avem bucuria prezenței moaștelor Sf. Nectarie în parohia noastră. Au venit credincioși din toată această zonă, de la sudul Banatului, Banatul istoric, de pe malul Dunării, să aducă rugăciuni și mulțumiri Sf. Nectarie, care astăzi ne-a binecuvântat”.

La slujbă au participat atât credincioși români, cât și sârbi: „Am planificat în vara asta să mergem la Sfântul Nectarie, dar uite că Sfântul Nectarie a venit la noi, la Kovin. Suntem fericiți și mulțumim părinților care au fost alături de noi și ne-au făcut o mare sărbătoare”, a spus o enoriașă.

Foto credit: Episcopia Daciei Felix