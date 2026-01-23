Ajutor de cazare și masă pentru elevii interni de la Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Andrei” din Galați

Arhiepiscopia Dunării de Jos oferă, pe perioada anului școlar în curs, un ajutor pentru masă și cazare, pentru elevii interni ai Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Andrei” din Galați.

Este vorba despre 50 de elevi de la Secțiile Pastorală și Patrimoniu, care, în perioada septembrie-decembrie 2025 au primit ajutoare în valoare de 52.000 de lei, prin contribuția Centrului eparhial (50%) și a Protoieriilor Galați și Brăila (câte 25% fiecare).

În anul școlar trecut, 45 de elevi interni au beneficiat de un astfel de ajutor, suma totală oferită de Arhiepiscopie fiind de 97.150 de lei.

Potrivit Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Andrei” din Galați are înmatriculați, în anul școlar 2025-2026, un număr de 520 de elevi.

De pregătirea acestora se ocupă un colectiv format din 46 de cadre didactice, dintre care nouă clerici.

