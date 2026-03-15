Să ajutăm la purtarea crucii celorlalți, îndeamnă PS Timotei Prahoveanul

Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor a slujit duminică la Catedrala Patriarhală, unde i-a îndemnat pe credincioși să-și ajute aproapele la purtarea crucii.

„Domnul însuși, mergând către Golgota, a căzut sub povara crucii și a fost chemat un om din mulțime, era un lucrător care venise din țarină, nu era dintre ucenicii Domnului, și acesta a fost cel care L-a ajutat pe Domnul să ducă crucea. Se numea Simon din Cirene”, a amintit Preasfinția Sa.

Ierarhul a subliniat importanța ajutorării aproapelui de a trece prin greutățile și necazurile din viață.

„Se poate ca și noi să fim, măcar odată, dacă nu de mai multe ori, în aceeași situație, de a-i ajuta pe alții. Aceasta este o faptă bună pe care Domnul n-ar putea să o uite vreodată”.

„Astfel făcând și schimbându-ne felul nostru de a gândi vom ajunge să cântăm cu bucurie așa cum cântăm în fiecare duminică, spunând că prin Cruce a venit bucurie la toată lumea. Crucea este slava Bisericii, ajutătoarea noastră, a tuturor, este altar de jertfă și nădejde de mântuire”, a spus Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

Purtarea crucii

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a vorbit și despre cum ar trebui asumată purtarea crucii.

„Sfântul Ioan Scărarul, în scrierile lui, ne spune că cei care poartă crucea cu toată inima nu simt greutatea ei, dar cei care arată dispreț față de încercările, care înseamnă de fapt crucea vieții lor și a vieții noastre, se întâlnesc cu o mare dificultate”.

Ierarhul i-a îndemnat pe credincioși să ceară ajutor de la Dumnezeu pentru a putea trece prin încercările apărute în viață.

„Dacă cineva va purta crucea sa împreună cu Domnul, va fi mult mai ușor de purtat. Iar dacă cineva se va bizui singur, dacă cineva nu va cere ajutorul lui Dumnezeu, atunci crucea i se va părea cu adevărat foarte grea și uneori chiar de nepurtat, simțind din plin greutatea ei”.

Ce presupune purtarea crucii?

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a explicat că purtarea crucii nu înseamnă doar mergerea cu ea într-o procesiune, la o zi importantă, la o înmormântare sau cu alte prilejuri.

„Purtarea crucii înseamnă puterea de a înțelege încercările vieții: suferința, uneori suferință foarte grea, suferință care poate dura ani de zile, boli incurabile”.

Ierarhul a amintit de răbdarea slăbănogului de la Scăldătoarea Vitezda care a așteptat vindecarea 38 de ani.

„Ne spun părinții bisericii că unii oameni se aseamănă cu martirii în purtarea crucii. Un cuvânt care nu are nevoie de alte comentarii. Sunt oameni și printre noi, așa cum au fost altădată, care sunt asemenea martirilor pentru felul cum își duc crucea. Plată de martiri și cunună de martiri au astfel de oameni”.

„Duminica aceasta ne îndeamnă să privim către Sfânta Cruce, să o purtăm și noi”, a îndemnat Preasfinția Sa.

Foto credit: Basilica.ro