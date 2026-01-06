Ajun de Bobotează la Spitalul Județean din Arad: Rugăciune acolo unde durerea este mai mare

În Ajunul Bobotezei, preoții de caritate ai Arhiepiscopiei Aradului au fost prezenți în secțiile Spitalului Județean din Arad, unde au sfințit spațiile medicale și au adus rugăciune, mângâiere și speranță pacienților și personalului sanitar.

Acțiunea s-a desfășurat în duhul lucrării social-filantropice a Bisericii, fiind coordonată și însoțită de părintele Noghiu Bogdan, consilier social al Arhiepiscopiei Aradului, care a fost prezent și în secția de oncologie, un loc în care suferința este adesea profundă.

„Le mulțumesc preoților de caritate pentru efortul lor zilnic de a fi aproape de cei bolnavi, de a aduce o rugăciune, un cuvânt de mângâiere și prezența Bisericii acolo unde durerea este mai mare”, a transmis părintele.

La activitate a participat și Andri-Voicu Popa, președintele ASCOR Arad, care a fost alături de preoți, oferind sprijin și mărturisind implicarea tinerilor ortodocși în activitățile social-filantropice ale Bisericii.

Foto credit: Arhiepiscopia Aradului