Acad. Ioan-Aurel Pop a fost reales președinte al Academiei Române

Academicianul Ioan-Aurel Pop a fost reales marţi, 5 aprilie 2022, pentru un nou mandat de președinte al Academiei Române, cu durata de 4 ani.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel s-a numărat printre participanţii la acest eveniment. Din 19 decembrie 2007, Preafericirea Sa este membru de onoare al Academiei Române.

Membru corespondent al Academiei Române din anul 2001, în cadrul Secției de științe istorice și arheologie, și membru titular din anul 2010, profesorul Ioan-Aurel Pop a deținut primul mandat de președinte al cel mai înalt for de consacrare științifică și culturală al țării în perioada 2018-2022, în urma alegerilor desfășurate pe data de 5 aprilie 2018.

Alegerile au avut loc, prin vot secret, în cadrul Adunării Generale întrunite în Aula Academiei Române, începând cu ora 10:00, potrivit unui comunicat al instituţiei.

”Pe umerii mei apasă o răspundere foarte mare

Imediat după încheierea alegerilor, Ioan-Aurel Pop a caracterizat perioada pe care o traversăm ca fiind una dificilă şi a subliniat că soluţiile oferite societăţii de instituţia pe care o conduce au în prim plan binele şi iubirea de oameni, asemenea Bisericii.

„Am primit un nou mandat de patru ani, este o emoţie extraordinară. Le-am spus colegilor mei că acum patru ani veneam cu inima strânsă cu multe griji, cu multe apăsări pe sufletul meu şi că lucrurile nu s-au schimbat prea mult nici acum, pentru că ştiu mai bine decât ştiam acum patru ani ce greutăţi ne aşteaptă, mă aşteaptă pe mine ca preşedinte, dar spun ne aşteaptă, pentru că, aşa cum s-a mai spus aici (n.r.: în şedinţele Academiei), nu-mi place niciodată să iau deciziile singur”.

„Instituţia aceasta este o instituţie a oamenilor realizaţi în domeniile lor, oameni de prim rang în marile lor specializări, membri ai Academiei, care sunt nişte lumini ale ştiinţei, culturii, ale artei. Prin urmare, orice decizie am luat în aceşti patru ani care au trecut, am luat-o consultându-mă cu domniile lor pentru că, vorba unui proverb latin, Oculi plus vident quam oculus (Mai mulți ochi văd mai mult decât unul). Probabil că acesta a fost unul dintre motivele pentru care colegii m-au reales”.

„Este o perioadă dificilă, iar pe umerii mei apasă o răspundere foarte mare, pentru că, aşa cum ştiţi, în opinia publică românească, conform sondajelor de opinie din anii mai recenţi, Biserica, Armata şi Academia Română se află în prim plan în simpatiile poporului român, ceea ce obligă enorm. Asta înseamnă că Academia Română trebuie să aibă o conduită exemplară, să ofere soluţii societăţii, să dea verdicte de bine, pentru că aceste soluţii ale Academiei Române, ca şi cele ale Bisericii, trebuie să aibă în prim plan binele şi iubirea de aproapele, iubirea de oameni”, a declarat Acad. Ioan-Aurel Pop pentru Radio Trinitas.

Acad. Ioan-Aurel Pop

Președintele Academiei Române, acad. Ioan-Aurel Pop, este doctor în istorie și profesor al Universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca, specialist în istorie medievală și în evoluția instituțiilor medievale, paleografie latină și istoria Transilvaniei. A fost profesor asociat la Universitatea din Pittsburgh (1991-1992) și profesor invitat la INALCO Paris (1998), Universitatea din Trento (2001) și Universitatea Ca’Foscari din Veneția (2003-2008).

În perioada 1993-2018 a deținut funcția de director al Centrului de Studii Transilvane al Academiei Române, iar între anii 2012-2020 a fost rector al Universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca. În anul 1999 a fost ales membru corespondent al Academiei Europene de Științe, Litere și Arte din Paris, iar în anul 2013 a devenit membru al Academiei Europene de Științe și Artă din Salzburg.

Mai multe imagini de la eveniment, în Galeria Foto.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

Urmăriți-ne pe Twitter: @AgentiaBasilica