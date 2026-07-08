Absolvenții secției de Artă Sacră din Iași și-au expus lucrările la Muzeul Mitropolitan

Absolvenții secției de Artă Sacră din Iași și-au expus marți lucrările la Muzeul Mitropolitan din municipiu, în cadrul primei ediții a proiectului „Rodul Uceniciei”.

Evenimentul a reunit creațiile studenților și masteranzilor promoției 2026 de la specializările Artă Sacră și Artă Sacră în Patrimoniul Cultural, oferind publicului o imagine asupra parcursului lor artistic și spiritual.

„Rodul Uceniciei este mai mult decât o expoziție de final de studii; este expresia unui dialog între tradiție și prezent, între învățare și creație, între vocație și mărturisire”, au transmis într-o postare pe Facebook reprezentanții Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași.

Lucrările expoziției

Expoziția a cuprins icoane pe lemn, lucrări de miniatură, panouri murale, compoziții în mozaic și icoane vechi restaurate. Ansamblul lucrărilor a reflectat anii de formare ai tinerilor artiști, respectul pentru tradiția iconografică și preocuparea pentru transmiterea mesajului spiritual.

Un loc aparte în cadrul expoziției l-a ocupat restaurarea icoanelor vechi, domeniu care evidențiază responsabilitatea tinerilor specialiști față de conservarea patrimoniului cultural și religios.

Potrivit organizatorilor, lucrările prezentate sunt „rodul anilor de studiu, al îndrumării profesorilor și al efortului personal, ilustrând maturizarea artistică și asumarea unei misiuni de a sluji frumosul în spațiul artei sacre”.

Totodată, prin această primă ediție, expoziția își propune să devină o tradiție, oferind anual un spațiu de întâlnire între tinerii iconari și restauratori, mediul universitar și publicul iubitor de artă.

Evenimentul a fost organizat de Arhiepiscopia Iașilor împreună cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Primăriei Municipiului Iași.

Foto credit: Muzeul Mitropolitan Iași