A fost publicată „Viața, Acatistul și Paraclisul Sfântului Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu”

La Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a fost publicată recent „Viața, Acatistul și Paraclisul Sfântului Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu”.

Apariția editorială face parte din colecția „Acatiste și vieți de sfinți” și cuprinde date biografice despre Sfântul Dionisie din perioada petrecută în Sfântul Munte Athos, împreună cu textul Acatistului și al Paraclisului, pentru folosul duhovnicesc al cititorilor.

Echipa editorială este formată din părintele Sorin-Vasile Tancău, consilier patriarhal și coordonatorul Editurilor Patriarhiei Române, arhimandritul Chiril Lovin, redactor coordonator, și Marius-Nicolae Manolache, redactor, iar tehnoredactarea și coperta au fost realizate de Laura-Raluca Cristea.

Acatistul și Paraclisul au fost alcătuite de imnograful grec Haralambos Busias. Traducerea în limba română a fost făcută de arhim. Chiril Lovin (acatistul) și diacon Sabin Preda (paraclisul).

Sfântul Cuvios Dionisie a fost canonizat în ședința Sfântului Sinod al Patriarhiei Ecumenice desfășurată între 30-31 august 2025. Ziua de pomenire a sfântului a fost stabilită în data de 11 mai.

