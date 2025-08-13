91 de ani de la nașterea Părintelui Serafim Rose, un convertit contemporan care s-a dăruit cu totul lui Hristos

Miercuri se împlinesc 91 de ani de la nașterea celui care, la vârsta de 28 ani, avea să primească Botezul ortodox, iar la 36 de ani schima monahală.

Tânărul Eugene, așa cum a fost numit de părinți, s-a născut la San Diego, California. Dotat cu o deosebită capacitate intelectuală, și-a petrecut tinerețea căutând adevărul ultim despre viață, de fapt, căutându-L pe Dumnezeu.

Căutările sale l-au purtat prin filosofiile orientale, momente de deznădejde și de luptă cu Dumnezeu. dar tot zbuciumul a încetat când a intrat într-o biserică ortodoxă, unde a descoperit că Adevărul depășește planul intelectual, arătându-se cui dorește ca mângâiere a sufletului.

„Ceva în inima mea mi-a spus că eram acasă, că toată căutarea mea luase sfârșit”, avea să scrie el mai târziu.

Eugene a primit Botezul ortodox în 1962, în Catedrala Rusă din San Francisco, unde a devenit ucenicul Sf. Ioan Maximovici, Arhiepiscop de San Francisco. În 1969, a întemeiat, la Platina, în California, Mănăstirea „Sf. Gherman din Alaska”, iar în 1970 a primit tunderea în monahism.

Părintele Serafim Rose a scris numeroase cărți și reviste care prezentau tezaurul înțelepciunii ortodoxe pe înțelesul lumii contemporane. A combătut ereziile care fac ravagii în Occident, de la darwinism la New Age.

S-a mutat la cele veșnice în 2 septembrie 1982, la doar 48 de ani. Era atât de strălucitor în sicriu, încât copiii nu se puteau desprinde de el, mărturisesc cei care l-au cunoscut.

Scrierile Părintelui Seraphim Rose sunt traduse în multe limbi și au fost publicate și în România.

Sursa foto: Doxologia.ro