Moment jubiliar la Giula: 80 de ani de la înființarea Episcopiei Ungariei

Duminică, la Catedrala Ortodoxă Română din Giula, Ungaria, au fost celebrați 80 de ani de la înființarea Episcopiei Ortodoxe Române a Ungariei.

Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei și primul Episcop Ortodox Român al Ungariei, împreună cu Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, și cu Preasfințitul Părinte Siluan, actualul Episcop al Ungariei.

Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul Coral „Sfântul Ierarh Nicolae” al Arhiepiscopiei Timișoarei, condus de Părintele Profesor Ionuț Ardereanu.

Români din Ungaria și România

Au participat Daniel Banu, Consulul General al României la Giula, Florin Trandafir Vasiloni, Consulul General al României la Szeged, Gheorghe Cozma, Președintele Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria (AȚRU), Maria Gurzău Czegledi, Directoarea Liceului Românesc „Nicolae Bălcescu” din Giula, Maria Gurzău Novákné, Directoarea Casei Culturale și Comunitare a Românilor din Ungaria, Tiberiu Boca, redactorul-șef al emisiunilor de televiziune și radio în limba română de la Studiourile Teritoriale din Seghedin, Eva Iova Șimon, Directoarea Săptămânalului „Foaia Românească”, Corina Olaru, Directoaruea Săptămânalului „Cronica” al AȚRU.

Din România au participat mai mulți invitați, între care Daniela Bălu, Directoarea Muzeului Județean Satu Mare, Părintele Dan-Ionuț Lupuțan, Protopop de Huedin, Părintele Alin Scridon, profesor la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, a Universității de Vest, din Timișoara, și Diac. Mircea Abrudan, profesor asociat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

Preasfințitul Părinte Nicodim a vorbit în cuvântul de învățătură despre viața și modelul Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, cinstită în duminica respectivă, precum și în data de 1 aprilie.

Moment omagial

La final, Preasfințitul Părinte Siluan a oferit mai multe plachete aniversare unor oficiali și sprijinitori. Între recipienți s-au numărat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Arhiepiscopul Timotei al Aradului, fost Locum Tenens al Vicariatului Ortodox Român din Ungaria (1992-1999), Episcopul Nicodim al Severinului și Strehaiei, Episcopul vicar Paisie Lugojanul al Arhiepiscopiei Timișoarei, care și-a început activitatea în Ungaria, consulii generali de la Giula și Seghedin și președintele AȚRU.

Ierarhul a mulțumit Bunului Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra clerului, cinului monahal și credincioșilor Episcopiei Ortodoxe Române a Ungariei, precum și ierarhilor prezenți sau care au purtat grijă de această comunitate de-a lungul timpului.

Eveniment cultural

În a doua parte a zilei, la sediul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria și al Săptămânalului „Foaia Românească”, a fost inaugurată o expoziție cu fotografii de la momente și acte importante din istoria eparhiei.

Au luat cuvântul Părintele Episcop Sofronie, Părintele Episcop Siluan, și Părintele Marius Maghiaru, Protopop de Budapesta și Președinte al Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria.

Cu această ocazie, diac. prof. dr. Mircea Abrudan și-a lansat două cărți despre Sfântul Andrei Șaguna, Părintele Alin Scridon și-a prezentat volumele documentare despre istoria românilor ortodocși din Ungaria în perioada 1921 și 1944, iar Daniela Bălu a prezentat cartea sa despre împlinirea a 105 ani de la recunoașterea oficială a primei Parohii Ortodoxe Române din Satu Mare.

Manifestarea s-a încheiat cu discuții libere și o recepție oferită de organizatori.

Istoric

În 27 martie 1946, Congresul Național Bisericesc al Românilor din Ungaria a luat decizia de „înființare a Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, cu sediul la Giula, care să înglobeze toate comunitățile ortodoxe românești din această țară”. Astfel, românii ortodocși rămași dincolo de graniță după Tratatul de Pace de la Trianon (1920) hotărau să aibă propria lor episcopie, cu episcop eparhial.

Decizia a fost validată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședințele de lucru din 12 iulie și 4 octombrie 1950 și întărită în ședințele din martie și noiembrie din anul 1951. Vitregia istoriei a făcut ca dorința comunității istorice românești din Ungaria să poată fi îndeplinită abia în 1999, când, în 21 februarie, a fost întronizat Episcop al Ungariei Preasfințitul Părinte Sofronie, actualul Episcop al Oradiei.

Foto credit: Episcopia Ungariei