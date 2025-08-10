În data de 10 august se împlinesc 62 de ani de la moartea Mitropolitului Visarion Puiu, primul episcop al Hotinului și Mitropolit al Bucovinei în perioada 1935-1940.

O filă din viața lui Victor Puiu

Visarion Puiu, născut Victor Puiu în data de 27 februarie 1879, în Pașcani, provenea dintr-o familie cu rădăcini clericale, fiind fiul lui Ioan și al Elenei Puiu. A urmat școala primară în Pașcani, apoi Seminarul Teologic la Roman și Iași, iar ulterior Facultatea de Teologie din București.

S-a călugărit în 1905 la Roman, fiind hirotonit diacon și mai apoi ieromonah. Și-a desăvârșit studiile la Academia Duhovnicească din Kiev. A primul episcop al Hotinului (1923-1935), Mitropolitul Bucovinei (1935-1940) și ierarh misionar pentru românii din Transnistria.

Legătura sa cu teritoriile românești ocupate de sovietici după 1940 a fost și motivul pentru care regimul comunist l-a judecat într-un lot cu alți 301 indezirabili și l-a condamnat la moarte în 1946.

Din fericire, la momentul condamnării era invitat să slujească peste hotare, astfel că a rămas în exil, unde a înființat Eparhia Ortodoxă Română din Europa Occidentală, pe care a păstorit-o până în 1958.

Indezirabil pentru comuniști

Dacă a fost indezirabil pentru comuniști, nici pentru Dictatura Regală care i-a precedat nu era comod, deoarece s-a împotrivit intențiilor Regelui Carol al II-lea privind Fondul Forestier al Bucovinei, care susținea activitatea Bisericii. Conflictul cu suveranul a rezultat în retragerea ierarhului la mănăstire.

Ultimii 10 ani ai vieții i-a petrecut în nordul Franţei, la Viels Maisons, unde este și înmormântat. Pe mormântul său este scris un verset despre exil din Psalmi: „La râul Vavilonului, acolo am șezut și am plâns”.

În apropierea Schitului Vânători al Mănăstirii Neamț se află Casa Memorială Visarion Puiu și Muzeul Mihail Sadoveanu, al căror custode este arhim. Mihil Daniliuc, starețul sfântului așezământ.

O personalitate puternică

„Puternica-i personalitate și neatârnarea față de anumite uneltiri vrăjmașe Bisericii nu au fost ușor înțelese de toți”, transmite arhim. Mihil Daniliuc despre Mitropolitul Visarion Puiu.

„Unii l-au prețuit pentru demnitatea cu care a apărat credința noastră sfântă, dar și neamul din care a răsărit. Alții l-au blamat și prigonit, fiind unicul ierarh din istoria Bisericii Ortodoxe Române condamnat la moarte, acuzat de crime de război.”

În 1990, Biserica Ortodoxă Română l-a reabilitat pe Mitropolitul Visarion Puiu după ce, în 1950, la presiunea regimului comunist, fusese caterisit.

Foto credit: Fototeca Ortodoxiei (Mitropolitul Visarion Puiu la Schitul Vovidenia)