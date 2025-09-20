566 de ani de atestare documentară a Bucureștilor, un oraș în care trepidația modernă își dă mâna cu echilibrul credinței

Sâmbătă se împlinesc 566 de ani de la semnarea de către Domnitorul Vlad Țepeș a unui hrisov în care apare pentru prima dată numele Bucureștiului. Documentul confirma drepturile unor boieri asupra unor pământuri din zonă.

Această mențiune scrisă marchează începutul istoriei oficiale a orașului care avea să devină, câteva secole mai târziu, Capitala României.

În 566 de ani, Bucureștiul a crescut dintr-o mică așezare de pe malurile Dâmboviței într-un oraș cosmopolit, cu monumente istorice, cartiere moderne și peste două milioane de locuitori.

Astăzi, la aniversarea primei atestării documentare, este un bun prilej să ne amintim de domnitorii, ctitorii de biserici, păstorii, negustorii și meșteșugarii care au fondat orașul, precum și de câțiva sfinți născuți în acest oraș: Sf. Grigorie Dascălul, Sf. Calinic de la Cernica și Sf. Irodion de la Lainici.

„Deci, nu înseamnă că orașul nu poate da sfinți. Și în oraș putem să devenim sfinți dacă ne smerim și iubim pe Hristos și Biserica Sa”, afirma în 2014 Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Uneori părând prea zgomotos și aglomerat, Bucureștiul rămâne un spațiu vibrant al diversității și al energiilor creative, în care istoria și modernitatea se întâlnesc la fiecare pas, și, nu în ultimul rând, un loc în care oamenii continuă să se roage și să construiască biserici și instituții în sprijinul binelui comun.

Știați că…?

Istoricul român Nicolae Iorga considera că numele municipiului este legat de „moșul Bucur”, de la a cărui moșie și urmași ar proveni numele de București.

Pe o înălțime care probabil a fost parte din Colina Radu Vodă, se află Biserica „Bucur Ciobanul” (foto sus), a cărei fondare se pierde în negurile vremii, înainte de Mircea cel Bătrân, fiind asociată cu cel de la care orașul și-a luat numele. Actuala clădire de zid este estimată a data din jurul anului 1700.

În limba albaneză „bukureshti” înseamnă „frumos este”.

În mod tradițional, Bucureștiul este descris ca fiind construit pe șapte coline, după modelul Romei: Dealul Patriarhiei, Colina Radu Vodă, Colina Antim, Dealul Cotrocenilor (unde se află Președinția României), Dealul Arsenalului (unde se află Catedrala Națională și Palatul Parlamentului), Dealul Spirii și Colina Filaret.

Față de cele mai importante repere geografice ale țării, capitala se află la cea mai mică distanță de fluviul Dunărea (60 km).

Capitala României este situată în Câmpia Vlăsiei și este traversată de râurile Dâmbovița și Colentina.

Cursul Dâmboviței este traversat pe teritoriul Capitalei de 12 poduri (Ciurel, Grozăvești, Cotroceni, Municipal, Elefterie, Izvor, Operetei, Unirii, Mărășești, Timpuri Noi, Mihai Bravu, Vitan-Bârzești).

Foto credit: Catedralaneamului.ro / Iulian Dumitrașcu