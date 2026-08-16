Peste 120.000 de români îl au ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Martir Radu Brâncoveanu

Sfântul Radu din familia de martiri a Sfântului Constantin Brâncoveanu este ocrotitor spiritual a 120.845 de români, conform datelor Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor.

Dintre aceștia, 28.557 sunt femei care poartă numele Rada (28.535), Rădița (16) și Răduța (6). Din numărul total de 92.288, cel mai des întâlnit prenume masculin este Radu (88.103), urmat de Răducu (4.185).

Calendarul Bisericii Ortodoxe Române nu mai menționează un alt sfânt cu numele de Radu.

Sfântul Radu Brâncoveanu

Radu, născut la circa 1690, a fost al treilea fiu al Domnitorului Constantin Brâncoveanu și unul dintre martirii familiei.

În 1714, când a fost arestat, împreună cu tatăl și frații săi, urma să se căsătorească cu Maria Cantemir, fiica fostului domn al Moldovei, Antioh Cantemir.

Pregătirile pentru această căsătorie au avut loc chiar în lunile care au precedat mazilirea lui Constantin Brâncoveanu. Domnița Bălașa se afla la Constantinopol în legătură cu pregătirea nunții lui Radu, iar Brâncoveanu trimisese daruri Porții pentru aprobarea căsătoriei.

A fost martirizat în anul 1714, alături de tatăl său, Constantin Brâncoveanu, frații săi, Constantin, Ștefan și Matei și sfetnicul Ianache.

Biserica Ortodoxă Română a decis canonizarea lor în ziua de 19 iunie 1992, având zi de prăznuire data de 16 august a fiecărui an.

În anul 2025, Doamna Maria Brâncoveanu s-a alăturat familiei sfinte, fiind canonizată de Sfântul Sinod cu data de sărbătorire tot în 16 august.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu