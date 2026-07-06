51 de ani de la trecerea la cele veșnice a Protos. Nicodim Măndiță, duhovnic la mănăstirile Văratec și Agapia

Luni se împlinesc 51 de ani de la trecerea la cele veșnice a Protosinghelului Nicodim Măndiță, unul dintre cei mai cunoscuți duhovnici ai secolului al 20-lea.

Clericul s-a născut în 28 octombrie 1889, în satul Bunești, județul Argeș. Între anii 1916-1918, a luptat în Primul Război Mondial, iar în anul 1920 a intrat în monahism la Schitul Măgura din Bacău. Tot atunci a fost hirotonit preot.

În perioada 1921-1923 a fost preot misionar în satul Schitul Frumoasa (Bacău), apoi duhovnic la Mănăstirea Giurgeni (Roman). Timp de un deceniu a desfășurat activitate misionară în Transilvania, în localitățile Pâclișa (Alba), Hărmașul Ciceului și Leurda Gârboului (Cluj).

Din 1935 până în 1945 a fost duhovnic la Mănăstirea Agapia, iar în următorii 17 ani a slujit la Mănăstirea Văratec. Ultimii ani ai vieții i-a petrecut din nou la Agapia, unde a trăit în liniște și rugăciune până la trecerea la cele veșnice, în data de 6 iulie 1975, la vârsta de 86 de ani.

Fața luminată de darul rugăciunii

În Patericul Românesc, Arhimandritul Ioanichie Bălan consemnează numeroase sfaturi duhovnicești ale părintelui Nicodim. Unui credincios copleșit de încercări, părintele îi răspundea:

„Nu te tulbura, frate. Vezi scârbele acestea? Iată, pe aici a păşit Hristos. Pe aici au trecut Sfântul Ioan Botezătorul, Sfinţii Apostoli, Sfinţii mucenici şi toţi părinţii. Pe aici se cade să trecem şi noi, cei care urmăm lui Hristos. Că nu este altă cale de mântuire. Nu putem dobândi bucuria mântuirii, până nu gustăm mai întâi din paharul suferinţei şi al necazurilor vieţii”.

„Se ruga în chilie cu mâinile înălţate spre cer, se ruga în biserică, se ruga pe cale, se ruga în pădure, permanent slăvea pe Dumnezeu. După ce-şi termina rugăciunea, deschidea uşa chiliei şi vorbea cu oamenii, spovedind şi mângâind pe toţi. Uneori, faţa lui era luminată de darul rugăciunii şi de bucuria Duhului Sfânt”, se mai arată în pateric.

Protosinghelul Nicodim Măndiță îndemna la rugăciune cu atenție spunând: „Fraţilor, să ne rugăm neîncetat, cu luare-aminte şi cu atenţie. Să nu lăsăm mintea să hoinărească în timpul rugăciunii. Că la ce te gândeşti, la aceea te şi închini, şi rugăciunea se preface în păcat, că te închini idolilor din minte, iar nu lui Hristos. Deci, să cerem ajutorul lui Dumnezeu, ca să ne putem ruga cum trebuie. Iar dacă gândurile noastre fug, să le întoarcem înapoi, precum îşi întoarce ciobanul oile ce fug din turmă”.

Protosinghelul Nicodim Măndiță este înmormântat în cimitirul Mănăstirii Agapia și este comemorat în fiecare an de comunitatea monahală.

Foto credit: Arhivă Basilica.ro