45 de ani de slujire în Țările de Jos: Parohia „Sf. Grigorie Teologul” la ceas aniversar

Parohia „Sf. Grigorie Teologul” din Schiedam/Rotterdam, prima parohie ortodoxă românească din Țările de Jos, și-a sărbătorit ocrotitorul și a aniversat duminică 45 de ani de la înființare.

Cu această ocazie, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale şi Meridionale, împreună cu părintele paroh Ioan Dură şi părintele Laurent Van Damme de la Parohia „Sfinţii Siluan şi Martin” din Bruxelles.

La sărbătoarea comunității a participat și Excelenţa Sa Nicolae Comănescu, Ambasadorul României în Regatul Țărilor de Jos. În cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Constantin Grădinaru a fost hirotonit preot pe seama Parohiei „Sf. Grigorie Teologul”.

Mitropolitul Iosif și-a manifestat bucuria de a fi în mijlocul comunității care aniversează 45 de ani de la înființare și tot atât de la hirotonia preotului paroh. Înaltpreasfinția Sa l-a felicitat pe părintele Ioan Dură pentru bogata activitate și a conferit Ordinul „Crucea Mitropolitană pentru mireni” Asociației „Sfânta Doamna Maria Brâncoveanu”, în semn de recunoaştere şi preţuire pentru cei 10 ani de activitate.

Părintele Ioan Dură i-a mulțumit Înaltpreasfinției Sale și a prezentat succint cele mai importante realizări ale parohiei.

La sfârșit, a fost interpretată Hora Unirii, marcându-se, astfel, împlinirea a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române.

Parohia „Sf. Grigorie Teologul” din Schiedam/Rotterdam a fost înființată de părintele Ioan Dură în 25 ianuarie 1981.

