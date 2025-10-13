Aproximativ 4.000 de tineri au cântat Domnului la Cluj-Napoca: Să fiți buni misionari ai lui Hristos

Un cor format din aproximativ 4.000 de tineri a interpretat cântece religioase sâmbătă seară la Cluj-Napoca, în cadrul evenimentului „Cântările Cerului”. Mitropolitul Andrei i-a îndemnat pe tineri să fie buni misionari ai Mântuitorului Iisus Hristos.

Manifestarea, unică în România, a constat în interpretarea de pricesne și cântări religioase în cinstea Mântuitorului Iisus Hristos și a Maicii Domnului, precum și în promovarea credinței autentice și a valorilor morale în viața tinerilor.

La eveniment au participat aproximativ 5000 de persoane, printre care Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului, Episcopul Benedict al Sălajului și Episcopul vicar Samuel Bistrițeanul al Arhiepiscopiei Vadului Feleacului și Clujului.

Corul a fost dirijat de părintele Ciprian Taloș de la Parohia „Nașterea Domnului” din Cluj-Napoca.

„Faptul că v-ați adunat ne bucură și nădăjduim că o să vă însuflețească să fiți buni misionari ai lui Hristos”, a spus Mitropolitul Andrei în deschiderea concertului.

Înaltpreasfinția Sa a amintit de Sfântul Liviu Galaction Munteanu de la Cluj, care a luptat pentru catehizarea tinerilor în Biserică.

Cântările Cerului

Evenimentul a fost organizat de Organizația creștină „Agape” și s-a aflat la a treia ediție. Directorul executiv al organizației, Liviu Baltă, a subliniat rolul și importanța acestei manifestări, amintind că ea are atât un caracter misionar, cât și unul caritabil.

Organizația Creștină „Agape” din Cluj-Napoca a fost înființată în anul 2009 și este o organizație neguvernamentală creștin-ortodoxă care oferă resurse pentru creșterea copiilor, căsătorie și familie.

Asociația este cunoscută pentru impactul său în comunitatea locală prin evenimente realizate în parteneriat cu Mitropolia Clujului, Trinitas TV, Radio Renașterea, Oastea Domnului și alte instituții religioase și culturale.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Ionuț Chifa și Darius Echim