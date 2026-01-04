40 de familii prahovene au primit pachete alimentare de la Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale

Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au desfășurat sâmbătă prima acțiune din acest an a campaniei „Implică-te! Împreună reușim mai mult!”: 40 de familii din parohiile prahovene Livadea, Ștefești, Scurtești, Aluniș-Ostrov și Bâra au primit pachete cu alimente de bază.

„Acest ajutor aduce o rază de lumină la începutul noului an”, a declarat Pr. Radu Săuciuc de la Parohia Livadea.

„Familiile au primit darurile cu bucurie, simțind speranță și încurajare. Îndemnăm pe toți să se implice și să pună în practică învățătura Mântuitorului Hristos, care ne învață să fim milostivi, precum Tatăl nostru Ceresc milostiv este.”

„Datorită lipsei locurilor de munca, în mediul rural, nevoia de sprijin este foarte mare, iar orice gest concret contează și poate schimba viața oamenilor”, a amintit Pr. Emilian Băican de la Parohia Scurtești.

Sprijin material și moral

Dănuț Prună, voluntar coordonator la Paraclisul Catedralei Naționale, a concluzionat că prin aceste vizite au fost oferite nu doar alimente, ci și sprijin moral.

„Principala problemă a multor persoane este singurătatea: nu au cui să-și împărtășească grijile sau dificultățile zilnice. Vizitele și gesturile de solidaritate le arată că nu sunt singuri și le aduc speranță, alinare și încurajare”, a spus el.

„Am întâlnit familii cu mulți copii care se luptă să asigure hrana zilnică și bătrâni singuri care nu ies din casă săptămâni întregi. Orice gest, oricât de mic, contează și ne reamintește că trebuie să ne iubim aproapele ca pe noi înșine, așa cum ne învață Mântuitorul.”

„Este emoționant să vezi cum un pachet de alimente și o vorbă bună pot aduce sprijin și încurajare celor aflați în dificultate”, a subliniat Dănuț Prună.

Despre campanie

De la lansarea în 2020, în cadrul campaniei „Implică-te! Împreună reușim mai mult!” au avut loc 550 de acțiuni social-filantropice în 24 de județe, prin care a fost oferit sprijin material, logistic și moral pentru peste 20.000 de beneficiari din comunități vulnerabile.

Foto credit: Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale