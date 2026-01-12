Metodologia predării Religiei, publicată în Monitorul Oficial: 2030 – prima sesiune de Bacalaureat care va include Religia

Metodologia predării Religiei în învățământul preuniversitar a fost publicată în Monitorul Oficial săptămâna trecută. În 2030 va fi prima sesiune de Bacalaureat care va putea include, la alegere, și disciplina Religie, anunță Edupedu.ro.

Ora de Religie face parte din trunchiul comun și se predă la clasele primare, în gimnaziu și liceu.

Procedura de înscriere

Procedura de exprimare a opțiunii de participare a elevului la ora de Religie rămâne aceeași: părinții sau elevii majori trebuie să depună o cerere scrisă în acest scop, document care rămâne valabil pe toată pe perioada de școlarizare.

Elevii cărora nu li se pot asigura ore de Religie conform confesiunii proprii pot solicita să participe la orele pentru alte culte, tot pe baza unei cereri scrise.

Pentru clasa pregătitoare, opțiunea poate fi exprimată direct în cererea de înscriere la școală, prin bifarea rubricii dedicate și menționarea cultului religios.

Renunțarea de a mai participa la orele dedicate acestei discipline se face tot printr-o cerere scrisă, iar școala este obligată să asigure, pentru elevii care nu participă, un spațiu special destinat, activități și supraveghere.

Primul Bacalaureat la Religie

În 2030 va avea loc prima sesiune a examenului național de Bacalaureat organizată după noile planuri-cadru de liceu. Atunci va putea fi aleasă Religia ca a doua probă a specializării pentru elevii de la profilul Uman și ca probă de competențe pentru elevii de la Real.

Testarea va fi scrisă, se va susține în timpul anului școlar și va fi notată prin calificativul „Admis” sau „Respins”.

Descarcă de aici metodologia.

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