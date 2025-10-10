Peste 200 de tineri sunt așteptați la Masterclass-ul de muzică psaltică de la Oașa: Înscrierile sunt în plină desfășurare

Peste 200 de tineri iubitori de muzică bizantină cu vârstele cuprinse între 16 și 40 de ani sunt așteptați să participe la Masterclass-ul de Muzică psaltică de la Mănăstirea Oașa, transmite așezământul monahal într-un comunicat de presă.

Evenimentul se va desfășura în perioada 30 octombrie – 2 noiembrie și reunește personalități de renume din domeniul muzicii psaltice, precum lect. univ. dr. Adrian Sîrbu, împreună cu membri ai Corului Academic „Byzantion” și tenorul Călin Brătescu.

Înscrierile se desfășoară până în data de 25 octombrie, având prioritate cei care vor participa pe toată durata cursurilor. Formularul de înscriere este disponibil aici.

Confirmarea participării se realizează prin achitarea taxei de înscriere, în valoare de 50 de lei, în contul IBAN: RO28BTRLRONCRT0CT5858102 și cod SWIFT BTRLRO22, beneficiar Teodora Span.

Programul activităților

Programul evenimentului cuprinde slujbe, cursuri de tehnică și interpretare psaltică susținute de lect. univ. dr. Adrian Sîrbu, în care se studiază partituri din Buchete muzicale athonite, pe care psalții au posibilitatea să le interpreteze și individual și să primească un îndrumări de specialitate.

Se vor desfășura ateliere de tehnică vocală susținute de tenorul Călin Brătescu, care cuprind experiențe practice ce încurajează cântatul prin întoarcerea la firesc, urmărind respirația prin susținerea coloanei de sunet și emisia vocii, făcând trecerea naturală de la vorbire la cântare.

Evenimentul se încheie duminică, 2 noiembrie, cu un concert susținut de Corul academic „Byzantion” dirijat de protopsaltul Adrian Sîrbu, și un miniconcert al cursanților de la Masterclass, pregătit în cadrul atelierelor.

Foto credit: Mănăstirea Oașa