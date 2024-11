18 noiembrie: Ziua europeană a informării despre antibiotice

Ziua europeană a informării despre antibiotice este marcată la data de 18 noiembrie, fiind coordonată de Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (Disease Prevention and Control – ECDC).

Organizarea acestei zile reprezintă o iniţiativă europeană în domeniul sănătăţii publice, prin care se recunoaşte problema în creştere a rezistenţei la antimicrobiene şi se pune accent pe creşterea gradului de conştientizare cu privire la necesitatea utilizării prudente a antibioticelor în medicina umană, dar şi în medicina veterinară, informează Agerpres.

Oferirea, începând cu anul 2008 a unei platforme pentru campaniile naţionale în Uniunea Europeană/Spaţiul Economic European (UE/SEE), a crescut de-a lungul anilor astfel încât Ziua europeană a informării despre antibiotice a fost marcată în peste 43 de ţări de-a lungul anilor.

Tema zilei din acest an este Rezistenţa antimicrobiană este invizibilă, dar eu nu sunt (Antimicrobial resistance is invisible, I am not) şi îşi propune să conştientizeze impactul rezistenţei antimicrobiene asupra vieţii oamenilor, păstrând pacienţii în centrul discuţiei.

Ziua informării despre antibiotice este marcată şi printr-un eveniment digital, care are loc pe 18 noiembrie. Evenimentul constă într-un panel cu vorbitori de la Comisia Europeană, Agenţia Europeană pentru Medicamente, Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Un al doilea panel va consta în intervenţii de la Forumul European al Pacienţilor şi Health First Europe.

În 2022, pentru prima dată, toate ţările din UE/SEE au raportat date către Reţeaua Europeană de Supraveghere a Rezistenţei Antimicrobiene (EARS-Net). Situaţia rezistenţei la antimicrobiene raportată de ţările în discuție a variat foarte mult în funcţie de specia bacteriană, grupul antimicrobian şi regiunea geografică.

În general, cele mai mici procente de rezistenţă la antimicrobiană şi incidenţa estimată a infecţiilor în sânge cu bacterii rezistente au fost raportate de ţările din nordul Europei şi cele mai mari de ţările din sudul şi estul Europei.

Foto credit: Freepik