1700 de ani de la Sinodul I Ecumenic marcați la Roma: Conferință cu doi preoți români, unul ortodox și celălalt catolic

Conferința „Hristos, mărturia noastră” a reunit la Roma, la finele săptămânii trecute, aproximativ 500 de români din Italia și din țară. Publicul multiconfesional i-a ascultat pe preotul ortodox Constantin Necula și pe preotul romano-catolic Francisc Doboș.

Evenimentul a fost organizat, cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte, de Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun și Ordinul Suveran de Malta, Episcopia Ortodoxă Română a Italiei și Capelania românilor de la Roma, cu scopul de a marca 1700 de ani de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea, deopotrivă pas fundamental în definirea dogmei creștine și moment de referință în istoria culturii europene.

În deschidere au vorbit Episcopul Siluan al Italiei și George Bologan, Ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun și Ordinul Suveran de Malta, care a fost și moderatorul evenimentului.

„Într-o lume din care nu lipsesc episoadele de tristețe, dezolare, neîncredere și masacre, astfel de momente ne oferă bucurii spirituale și ne dezvăluie sensul unității în diversitate, făcându-ne să înțelegem valoarea teologiei, care este un exercițiu al cunoașterii și ne ajută la progresul spiritual”, a transmis Excelența Sa George Bologan.

„Dezbinarea și neînțelegerile dintre creștini prejudiciază Evanghelia și predicarea acesteia. Unitatea creștină este un act de iubire, de a fi capabili să întindem mâna fie ca ajutor și solidaritate, fie ca un gest de împăcare și respect.”

Corul Polifonic „Sfântul Roman Melodul” al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei și Corul Parohiei romano-catolice „Sacré-Coeur” din București au susținut recitaluri, la final public, coruri și invitați au cântat împreună colindul „O, ce veste minunată”.

Foto credit: Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun și Ordinul Suveran de Malta