17 mai: Ziua internațională a telefonului copilului

Ziua internațională a telefonului copilului este marcată anual în data de 17, încă din anul 2007.

Linia telefonică de asistență pentru copii oferă ajutor, sprijin și servicii de consiliere copiilor (sub 18 ani) și tinerilor (sub 25 de ani) prin mijloace de comunicare online și offline.

Sărbătoarea a fost inițiată la inițiativa Child Helpline International, o organizație cu impact colectiv, cu peste 150 de membri ai liniei telefonice de asistență pentru copii din peste 130 de țări și teritorii din întreaga lume.

Tema de anul acesta încurajează copiii să raporteze problemele legate de pericolele în online și promovează siguranța în acest mediu.

Liniile telefonice de asistență pentru copii funcționează în baza Convenției Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului (UNCRC – UN Convention on Rights of a Child).

Anual, membrii liniei telefonice de asistență pentru copii din întreaga lume preiau circa 12 apeluri pe minut, 725 apeluri pe oră, aproximativ 17.400 de apeluri pe zi.

Telefonul copilului în România

În România, Asociația Telefonul Copilului pune la dispoziția copiilor servicii de consiliere prin intermediul liniei europene de asistență pentru copii 116111, cunoscută și în rândul copiilor din România drept Telefonul Copilului.

În țara noastră, la linia de asistență pentru copii, pe parcursul anului 2025 s-a înregistrat o creștere de 73% a situațiilor de agresiune în mediul online, în comparație cu anul 2024.

„Este esențial ca fiecare copil să știe că are dreptul să ceară ajutor, că vocea lui contează și că există oameni pregătiți să îl asculte și să îi acorde ajutorul de care are nevoie. Copiii care și-au îndreptat strigătul de ajutor către Asociația Telefonul Copilului, și-au rescris viitorul împreună cu noi”, subliniază Cătălina Surcel, Director executiv, Asociaţia Telefonul Copilului.

Conform datelor înregistrate de Asociația Telefonul Copilului, 1 din 4 copii a declarat faptul că se confruntă cu o formă de abuz în mediul online, cele mai întâlnite fiind abuzul de tip cyberbullying, grooming și șantaj online.

