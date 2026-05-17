Duminica Familiei Creștine: Este nucleul de bază al comunității creștine

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a instituit în 2009 o duminică dedicată familiei creștine. Aceasta este marcată în duminica cea mai apropiată de ziua de 15 mai, declarată de Organizația Națiunilor Unite drept Ziua Internațională a Familiei.

Anul acesta, Duminica Familiei Creștine cade în ziua de 17 mai, ziua prăznuirii Sfântului Apostol Andronic și a soției sale, Iunia. Aceștia au propovăduit Evanghelia străbunilor noștri traci din regiunea Panoniei, în apropierea actualei frontiere vestice a României.

Numele lor apare și în Sfânta Scriptură: „Îmbrățișați pe Andronic și pe Iunia, cei de neam cu mine și împreună închiși cu mine, care sunt vestiți între apostoli și care înaintea mea au fost în Hristos”, scrie Sf. Ap. Pavel, care era înrudit cu ei (Romani 16, 7).

Rolul Bisericii în sprijinirea familiei

În predica de la proclamarea a Anului omagial 2026, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a atras atenția asupra dificultăților cu care se confruntă familiile contemporane.

„În epoca actuală, când instituția familiei se confruntă cu provocări multiple, iar rolul femeii în Biserică și în societate necesită o apreciere mai profundă, este necesar să subliniem că familia este nucleul de bază al comunității creștine”.

„Este necesar ca Biserica să intensifice eforturile pastorale pentru sprijinirea familiei creștine, să dezvolte programe de consiliere și sprijin pentru familiile aflate în dificultate, să ofere educație religioasă adecvată pentru copii și să promoveze valorile familiei creștine mărturisitoare”, a subliniat atunci Patriarhul Daniel.

Anul omagial al pastorației familiei creștine

În Patriarhia Română, anul 2026 a fost proclamat Anul omagial al pastorației familiei creștine.

În Actul de proclamare a Anului omagial 2026, Sfântul Sinod a subliniat rolul central al familiei în viața Bisericii și a societății: „Propunerea Cancelariei Sfântului Sinod a fost motivată și de importanța cultivării modelului creștin al relației de iubire, respect și întrajutorare dintre soț și soție, dintre părinți și copii”.

În cursul anului 2026, în Biserica Ortodoxă Română vor fi organizate activități practice, simpozioane, întâlniri, expoziții, mărturii și evocări privind formele de manifestare ale pasto­rației familiei creștine, potrivit Programului cadru al Anului omagial-comemorativ.

