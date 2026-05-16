Programul slujirii ierarhilor în Duminica a 6-a după Paști

În Duminica a șasea după Paşti, a vindecării orbului din naștere, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la slujba Sfintei Liturghii ce va fi săvârșită în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Iași, împreună cu Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și cu Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji în Parohia Turnișor I din Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica „Buna Vestire” din Podirei, județul Bistrița-Năsăud.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji în Parohia Siliștea Crucii, județul Dolj.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji în Parohia „Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia” din Timișoara.

Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji în Parohia „Sfinții Martiri Brâncoveni” din Ialoveni, Republica Moldova.

Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, va sluji împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, și cu Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, în Parohia „Sfinții Constantin și Elena și Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Edmonton, Canada.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în Parohia „Sfântul Apostol Andrei și Sfinții Cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei” din Worms, Germania.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, la Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” din Tulcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji în filia Orăști din parohia Poșaga de Sus, județul Alba.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji în Parohia Casa Veche din comuna Olanu, județul Vâlcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji în Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Bacău.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la noua Catedrală Arhiepiscopală din Curtea de Argeș.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, va sluji în Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din orașul Nehoiu, județul Buzău.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji în Parohia Zădăreni, județul Arad.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji în Parohia „Sfinții Împărați cei întocmai cu Apostolii, Constantin și Elena” din Bristol, Marea Britanie.

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, va sluji în Parohia Deleni I, județul Vaslui.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji în Parohia Moldovița din județul Caraș-Severin.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji în Parohia Oradea-Vii, județul Bihor.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, va sluji în Parohia Săcel-Iza, Protopopiatul Vișeu, județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji în Parohia Volna din Călărași.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, va sluji la Mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești Vlașca, județul Teleorman.

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va sluji la Biserica Drugănescu din județul Giurgiu.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la Catedrala Episcopală din Slatina.

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji în Parohia Vârșolț, județul Sălaj.

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, va sluji în Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Jamul Mic, Republica Serbia.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, va sluji la Catedrala Episcopală din Gyula, Ungaria.

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, va sluji în Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Figueres, Spania.

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” din Melbourne, Australia.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Mănăstirea Antim din Capitală.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji în Parohia „Sfântul Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușani și Sfinții Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria” din Hersbruck, Bavaria de Nord, Germania.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, va sluji în Parohia Clopodia, județul Timiș.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Schitul Prodromu din Sfântul Munte Athos.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Schitul Văleni, Protopopiatul Sighet, județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, va sluji în Parohia „Sfântul Ierarh Iacob Putneanul, mitropolitul Moldovei” din Jaen, Spania.

