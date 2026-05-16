Racla cu mâna dreaptă a Sf. Ierarh Nicolae va fi dusă la hramul unei parohii din județul Suceava

Racla cu mâna dreaptă a Sfântului ierarh Nicolae va fi dusă spre închinare la hramul Parohiei Straja 2 din județul Suceava.

Cinstitele moaște și icoana făcătoare de minuni a sfântului de la Biserica „Sf. Gheorghe” Nou din Capitală vor fi duse în pelerinaj, în perioada 20–22 mai, de părintele paroh Emil Nedelea Cărămizaru.

Aducerea sfintelor moaște la hramul parohiei a devenit tradiție, începând cu anul 2017. De atunci sărbătoarea comunității este prilej de pelerinaj pentru credincioșii din împrejurimi.

„Vă invităm și vă așteptăm cu drag la aceste popasuri duhovnicești, spre cinstirea Sfinților Împărați Constantin și Elena și spre închinare la cinstitele moaște ale Sfântului Ierarh Nicolae, ocrotitor și grabnic ajutător al celor aflați în nevoi”, este mesajul parohiei sucevene.

Programul manifestărilor

Programul liturgic al hramului va debuta în data de 20 mai, la ora 15:00, cu primirea delegației la biserica Parohiei Straja 1.

De acolo, clerul și credincioșii se vor îndrepta în procesiune, pe jos, către biserica Parohiei Straja 2, unde va fi săvârșită slujba Acatistului Sfântului Ierarh Nicolae, urmată, de la ora 16:30, de Vecernia cu Litie.

De hram, programul liturgic va începe la ora 07:30 cu slujba Utreniei, continuând la ora 08:30 cu Acatistul Sfinților Împărați Constantin și Elena. La ora 09:00 va avea loc întâmpinarea Preasfințitului Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, iar de la ora 09:15 va fi săvârșită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. La ora 11:30 va avea loc slujba de pomenire pentru eroii neamului.

Pelerinajul se va încheia în data de 22 mai, cu o slujbă de mulțumire oficiată de la ora 09:00 și cu plecare delegației spre București.

Foto credit: Facebook / Biserica „Sf. Gheorghe” Nou