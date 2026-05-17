S-au împlinit 103 ani de la inaugurarea Mormântului Ostașului Necunoscut

Mormântul ostașului necunoscut a fost inaugurat în urmă cu 103 ani și reprezintă recunoștința poporului român față de cei care și-au dat viața pentru apărarea țării în Primul Război Mondial.

Pentru a cinsti memoria celor care și-au dat viața pe câmpul de luptă în Primul Război Mondial, conducerea statului Român a decis evocarea unuia dintre eroii neidentificați care au murit pe câmpul de luptă.

Astfel, au fost alese trupurile a nouă ostași din diferite zone ale țării și un al zecelea de la Chișinău pentru a sublinia unitatea statală.

În data de 13 mai 1923, cele zece sicrie confecționate din lemn de stejar și căptușite cu tablă de zinc în care se aflau trupurile eroilor neidentificați au fost depuse în Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Mărășești.

„Acesta este tatăl meu”

Modalitatea prin care a fost desemnat eroul necunoscut a presupus ca un elev de la un liceu militar din țară, orfan de război și care avea cea mai mare medie să aleagă unul dintre sicrie.

Amilcar C. Săndulescu, de la Liceul Militar „Dimitrie A. Sturdza” a avut sarcina de a alege unul din cele zece sicrie.

El s-a oprit la al patrulea a îngenunchiat și a zis: „Acesta este tatăl meu!”

După desemnarea Eroului Necunoscut, celelalte nouă sicrie au fost duse în Cimitirul Eroilor din Mărășești și îngropate cu onoruri militare în ziua de 14 mai 1923.

Sicriul cu ostașul necunoscut a fost transportat la București, unde a fost întâmpinat de Regele Ferdinand I, în Gara de Nord. A fost așezat pe un afet de tun, tras de opt cai și transportat până la Biserica „Mihai Vodă”.

Reînhumarea eroului necunoscut

În data de 17 mai 1923, în prezența familiei regale, a membrilor guvernului, a corpurilor legiuitoare și a unui numeros public, în Parcul Carol a avut loc ceremonia reînhumării Eroului Necunoscut.

Momentul a fost marcat de sunetul sirenei Arsenalului Armatei și al clopotelor de la bisericile din Capitală.

Mormântul a fost acoperit cu o lespede de piatră pe care scria: „Aici doarme fericit întru Domnul Ostașul Necunoscut, săvârșit din viață în jertfa pentru unitatea neamului românesc. Pe oasele lui odihnește pământul României întregite. 1916-1919”.

În timpul regimului comunist, în noaptea de 22 spre 23 decembrie 1958, Mormântul Eroului Necunoscut a fost demontat și strămutat în secret la Mausoleul din Mărășești, fiind readus în București în data de 26 octombrie 1991. Deoarece pe locul său era înmormântat Petru Groza, ostașul necunoscut a revenit în cripta sa abia în 25 noiembrie 2006.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu