160 de ani de la pictarea minunată a Icoanei Maicii Domnului Prodromița: Lucrare omenească desăvârșită cu dar de sus

Anul acesta se împlinesc 160 de ani de la pictarea minunată a icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Schitul Prodromu din Sfântul Munte Athos.

În 1863, în timpul lucrărilor de construire ale Schitului Prodromul din Sfântul Munte Athos, cuvioșii Nifon și Nectarie căutau un iconar care să picteze o icoană a Maicii Domnului, așa cum aveau toate mănăstirile din Sfântul Munte.

L-au găsit pe iconarul Iordache Nicolau din Iași, om bătrân și credincios, cu care s-au învoit să picteze o astfel de icoană după modelul dat de ei.

Iconarul a primit ca îndatorire să lucreze cu post și rugăciune. A început lucrarea la Mănăstirea Bucium din Iași, pe atunci schit și metoc al Schitului Prodromu.

„După ce am isprăvit veșmintele, după meșteșugul zugrăvirii mele, m-am apucat să lucrez fețele Maicii Domnului și a lui Iisus Hristos. Privind eu la chipuri, cu totul a ieșit din potrivă, pentru care foarte mult m-am mâhnit, socotind că mi-am uitat meșteșugul”, scrie în mărturia lăsată de iconar.

„A doua zi, după ce m-am sculat, am făcut trei metanii înaintea Maicii Domnului, rugându-mă să-mi lumineze mintea, să pot isprăvi sfânta ei icoana. Când m-am dus să mă apuc de lucru, am aflat chipurile drese desăvârșit, precum se vede. Văzând această minune, n-am mai adaos a-mi pune condeiul, fără numai am dat lustrul cuviincios, deși o greșeală a fost aceasta că am dat lustru la o asemenea minune.”

Icoana a fost studiată cu instrumentele științei moderne, iar acestea nu au descoperit urme de pensulă pe chipuri, demonstrând adevărul mărturiei pictorului.

Se spune că portretele zugrăvite pe icoană sunt identice cu portretele reale ale Fecioarei și Pruncului Iisus, așa cum au fost consemnate de martorii oculari contemporani.

Culoarea chipurilor este un galben special, identificat drept culoarea bobului de grâu.

„Bucură-Te, Împărăteasă a Luminii, Care prin arătarea strălucitului Tău chip în icoana Ta ai voit să ne chemi pe noi cu glasul cel tainic al Duhului la lucrarea cea duhovnicească, spre a preface inimile noastre stricate de păcat în icoane ce oglindesc slava Treimii.”

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene (copia în mărime reală a icoanei de la Paraclisul Catedralei Naționale)

