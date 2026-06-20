Au început manifestările dedicate Sf. Ioan cel Nou la Suceava: Procesiune, concert și lansare de carte

Manifestările dedicate sărbătorii Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou au început sâmbătă la Suceava. Credincioșii sunt invitați să participe în perioada 20-24 iunie la un amplu program, care include procesiune, concert de muzică bizantină și lansare de carte.

Evenimentele au debutat cu a cincea ediție a Festivalului Cultural Filantropic pentru Copiii și Tineret „Sânzienele copiilor”, desfășurat la Casa de Cultură din Vicovu de Sus. Festivalul a reunit ansambluri artistice, grupuri vocale și folclorice, elevi și profesori din mai multe unități de învățământ din județul Suceava.

Slujbe în cinstea ocrotitorului Sucevei

În ziua de duminică, la Paraclisul Catedralei Arhiepiscopale, va fi oficiat Acatistul Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. După slujbă, moaștele sfântului vor fi așezate în baldachinul din curtea mănăstirii pentru închinare.

Arhidiaconul Vasile Demciuc, consilier eparhial la Sectorul Monumente, a subliniat că sfântul rămâne un sprijin pentru cei care îi cer ajutorul în rugăciune.

„Va rămâne un model de tărie în credință, de răbdare în fața valurilor și necazurilor vieții, pentru că fiecare dintre noi avem fel de fel de încercări, iar Sfântul Ioan cel Nou, pe cei care își pleacă genunchii, îi ridică și îi întărește în suferință”, a declarat consilierul eparhial pentru Trinitas TV.

Arhimandritul Melchisedec Velnic a evidențiat amploarea pelerinajului și cinstirea de care se bucură Sfântul Ioan cel Nou atât în România, cât și în Ucraina: „Evlavia românilor noștri față de Sfântul Ioan este mare. Numai în partea de nord a Bucovinei, în partea ucraineană, sunt peste 12 lăcașuri, schituri, mănăstiri și biserici închinate sfântului”.

Referindu-se la rolul Sfântului Ioan în istoria regiunii, Părintele Gabriel Dinu Herea a subliniat că exemplul mucenicului de la Cetatea Albă „a devenit întemeietor de țară și de credință”, contribuind la consolidarea identității spirituale a Moldovei.

Calea Sfântului

În seara zilei de duminică, de la ora 18:00, va avea loc tradiționala procesiune „Calea Sfântului”, desfășurată pe străzile municipiului Suceava.

La acest moment vor participa Episcopul Andrei Covasnei și Harghitei, împreună cu Episcopul vicar Nectarie de Bogdania al Arhiepiscopiei Chișinăului și Episcopul vicar Damaschin Dorneanul al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Programul zilelor următoare va include Sfânta Liturghie, Taina Sfântului Maslu, Paraclisul sfântului și slujbe de priveghere în cinstea Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria și ocrotitorului Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Miercuri, în ziua a Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, Sfânta Liturghie va fi oficiată de mai mulți ierarhi.

Manifestările dedicate hramului vor include un parastas pentru voievozi, lansarea unei cărți semnate de Părintele Constantin Necula și se vor încheia cu slujba de priveghere în cinstea Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea.

Programul complet al evenimentelor poate fi consultat aici.

Foto credit: Doxologia / Pr. Silviu Cluci