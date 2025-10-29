16 ani de la trecerea la Domnul a părintelui Teofil Părăian

În data de 29 octombrie se împlinesc 16 ani de la trecerea la Domnul a părintelui Teofil Părăian, cel supranumit „duhovnicul tinerilor”.

Părintele s-a născut pe 3 martie 1929, într-o familie simplă de plugari din satul Topârcea, județul Sibiu.

Ioan, acesta fiind numele său de botez, s-a născut orb și a urmat, între anii 1935–1940, cursurile unei școli primare pentru nevăzători din Cluj-Napoca. Studiile le-a continuat până în 1948 la liceul pentru nevăzători din Timișoara.

În perioada liceului l-a cunoscut pe Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie (Boca) de la Mănăstirea Prislop. De la el a învățat Rugăciunea inimii, pe care a început să o practice încă dinainte de a intra în monahism.

Dragostea pentru Dumnezeu și pentru teologie l-a îndemnat, după terminarea liceului, să urmeze cursurile Facultății de Teologie din Sibiu. În anul 1953 a intrat în monahism la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, județul Brașov, primind numele de Teofil, care în limba greacă înseamnă „iubitor de Dumnezeu”.

După șapte ani, a fost hirotonit diacon de către Mitropolitul Nicolae Colan. După 23 de ani de slujire ca diacon, Mitropolitul Antonie Plămădeală l-a hirotonit preot și duhovnic. În 1986 a fost ridicat la rangul de protosinghel, iar în 1988 – la cel de arhimandrit.

Părintele Teofil a trecut la viața veșnică la 29 octombrie 2009 și își doarme somnul de veci la Mănăstirea Sâmbăta de Sus.

Foto: Facebook / Mănăstirea Oașa

banner
Știri recente

Săptămâna în imagini: 20 – 26 octombrie 2025

Pelerinajul prilejuit de sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, sosirea Patriarhului Ecumenic în România și sfințirea Catedralei Naționale, au fost prilej de bucurie duhovnicească pentru credincioșii ortodocși. Vă prezentam selecția noastră cu cele mai…