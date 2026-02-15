În data de 15 februarie este serbată Ziua Națională a Lecturii

Ziua Națională a Lecturii este serbată anual în data de 15 februarie, începând cu 2022.

Data a fost aleasă pentru că este ziua în care s-au născut două personalități culturale de seamă ale României, Titu Maiorescu și Spiru Haret.

Cel dintâi, politician și critic literar, a fondat societatea literară Junimea, iar Spiru Haret, renumit matematician și ministru al Educației, a dezvoltat învățământul românesc modern.

În contextul acestei sărbători, Ministerul Educației a îndemnat anul trecut: „Vă încurajăm pe toți să citiți cel puțin cu 15 minute mai mult decât o faceți de obicei, conținuturi educaționale și/sau recreaționale. Pe părinți/aparținători îi încurajăm să discute cu copiii despre ce a citit fiecare, iar celor foarte mici să le citească conținuturi relevante. Așa ne antrenăm mintea și creierul, devenim oameni mai buni și mai deștepți”.

Evenimente de Ziua Națională a Lecturii

Muzeul Național al Literaturii Române a anunțat o serie de evenimente dedicate zilei lecturii.

La Casa memorială „Anton Pann” din Capitală va avea loc duminică un maraton de lectură organizat în parteneriat cu Centrul de socializare al seniorilor „Niciodată singur”. Participanții vor lectura din texte proprii sau pasaje din cărțile preferate.

De asemenea, la Casa Memorială „Ion Minulescu și Claudia Millian” vor fi citite cele mai faimoase poezii scrise de Minulescu și se va detalia povestea acestora.

