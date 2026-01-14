132 de ani de la nașterea Ecaterinei Teodoroiu, prima femeie ofițer din armata română 

Miercuri se împlinesc 132 de ani de la nașterea eroinei Ecaterina Teodoroiu, prima femeie ofițer din armata română, care și-a sacrificat viața pe câmpul de luptă, în fruntea plutonului pe care-l conducea, în 22 august 1917.

Cătălina Vasile Toderoiu (ulterior ea și-a luat numele Ecaterina Teodoroiu) s-a născut în 14 ianuarie 1894, în comuna Vădeni, județul Gorj, într-o familie modestă, cu mulți frați și surori.

Ș-a început activitatea ca cercetaș, apoi a fost infirmieră la spitalul din Târgu Jiu. Făcea parte din cohorta de cercetași „Domnul Tudor”, iar în 15 august 1916, ziua în care România a intrat în Primul Război Mondial, toți cercetașii au fost chemați în serviciile auxiliare ale armatei.

Ecaterina activa în același pluton cu fratele ei, Nicolae, care a fost rănit grav și i-a murit în brațe la începutul războiului. Acesta a fost momentul când și-a tăiat părul și a schimbat hainele de infirmieră cu cele de ostaș.

Comandant de pluton

Rănită în luptele de la Filiași din 6 noiembrie 1916, a fost vizitată la spital chiar de Regina Maria. De altfel, prețuirea reginei s-a manifestat și prin conferirea gradului onorific de sublocotenent.

Regele Ferdinand I i-a acordat personal Ordinul „Virtutea militară” clasa a II-a în 19 martie 1917 și a fost avansată la gradul de sublocotenent, primind comanda unui pluton din Regimentul 43/59 infanterie Lupeni, în fruntea căruia a căzut eroic în lupta de la Mărășești.

A fost înmormântată inițial pe Valea Pârâiașului, în locul numit „Poienele”, cu onoruri militare. La 9 iunie 1921, cu ocazia serbării Centenarului Tudor Vladimirescu, rămășițele pământești ale eroinei au fost reînhumate la Târgu-Jiu, cu funeralii naționale.

Într-un mesaj transmis la Duminica femeilor mironosițe cu ocazia Centenarului Marii Uniri, Patriarhul Daniel a evocat-o pe Ecaterina Teodoroiu, care și-a dat viața pentru întregirea neamului.

Recunoștință

Pentru a-i cinsti memoria și faptele eroice, Banca Națională a României a decis, în data de 1 decembrie 2021, emiterea unei bancnote cu chipul Ecaterinei Teodoroiu.

Eroina este prima femeie care apare pe o bancnotă cu putere circulatorie în țara noastră, bancnota are valoarea nominală de 20 de lei.

Biserica Ortodoxă Română a dedicat 2026 familiei creștine și sfintelor femei din calendar, care „aduce în prim-plan adevărul potrivit căruia, în Biserica Ortodoxă, femeia creștină este cinstită și respectată pentru rolul ei important atât în familie, cât și în comunitatea eclesială”.

De-a lungul istoriei creștine, femeile au fost exemple de credință, iubire și sacrificiu, iar Biserica le recunoaște ca modele demne de urmat.

Anul 2026 este Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame) în Patriarhia Română.

Foto credit: NotaBn