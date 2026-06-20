Se împlinesc 129 de ani de la nașterea Sf. Paisie de la Sihăstria, unul dintre marii duhovnici români

Sâmbătă se împlinesc 129 de ani de la nașterea Sfântului Paisie de la Sihăstria, unul dintre marii duhovnici români ai secolului al 20-lea.

S-a născut în data 20 iunie 1897 în satul Stroiești, comuna Lunca, județul Botoșani, fiind cel mai mic dintre cei cinci copii ai familiei Ioan și Ecaterina Olaru. Dintre frați, el a fost singurul care a ales viața monahală.

A primit la botez numele Petru și a urmat școala primară în satul natal, unde s-a remarcat prin rezultate foarte bune. Cărțile cu Viețile Sfinților primite ca premii școlare au contribuit la nașterea dorinței sale de a urma viața monahală. 

Primii ani în monahism

În octombrie 1921 a ajuns la Schitului Cozancea, iar la 9 iunie 1922 a fost tuns în monahism, primind numele Paisie. Încă din primii ani de viețuire călugărească s-a făcut remarcat ca povățuitor duhovnicesc, fiind căutat de numeroși credincioși. Printre cei care au primit îndrumare de la el s-a aflat și tânărul Constantin Ilie, viitorul Sfânt Cleopa de la Sihăstria.

Dorind o viață de mai multă liniște și rugăciune, și-a ridicat în anul 1931 o chilie în pădurea din apropierea schitului, unde se retrăgea. Din această perioadă a început să fie cunoscut drept „Părintele Pustnic”.

În anul 1943 a fost hirotonit ierodiacon, iar în 1947 ieromonah. Pentru scurt timp a fost starețul Schitului Cozancea, după care, în 1948, s-a mutat la Mănăstirea Sihăstria. 

În 1949 l-a urmat pe Sfântul Cleopa la Mănăstirea Slatina, iar din 1954 s-a întors la Sihăstria. 

Un mare duhovnic

Timp de peste trei decenii a fost duhovnicul călugărilor de la Sihăstria și al miilor de pelerini veniți din toate colțurile țării. Prin rugăciune, post, smerenie și dragoste a devenit unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți duhovnici ai României.

În timpul persecuției comuniste împotriva monahismului, după decretul din 1959, Cuviosul Paisie a sprijinit și a întărit duhovnicește numeroși călugări îndepărtați din mănăstiri. Prin sfaturile și rugăciunile sale a avut un rol important în păstrarea vieții duhovnicești în una dintre cele mai dificile perioade pentru Biserică. 

Între anii 1972 și 1985 s-a nevoit la Schitul Sihla, în apropierea Peșterii Sfintei Teodora. În 1985 a revenit la Mănăstirea Sihăstria, unde și-a continuat slujirea până la sfârșitul vieții. 

Sfântul Paisie a trecut la Domnul în noaptea de 18 octombrie 1990, la vârsta de 93 de ani. A fost înmormântat la Mănăstirea Sihăstria. 

Canonizarea sa, împreună cu cea a Sfântului Cleopa, ucenicul său, a fost aprobată de Sfântul Sinod în anul 2024. Proclamarea generală a canonizării a avut loc în 4 februarie 2025, iar proclamarea locală în Mitropolia Moldovei și Bucovinei s-a desfășurat în ziua de 7 august, la Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț.

Foto credit: Basilica.ro

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