Duminică se împlinesc 128 de ani de la trecerea în veșnicie a protopsaltului Dimitrie Suceveanu.

S-a născut în Suceava, probabil prin 1813, data exactă a nașterii nu se știe exact. Familia sa a venit la Iași pe când Dimitrie era copil.

A parcurs Gimnaziul „Vasilian” şi cursurile Şcolii de muzică psaltică a Mitropoliei Moldovei, școală înfiinţată în 1805 de mitropolitul Veniamin Costachi şi condusă de marii psalți ai vremii precum Grigorie Vizanti, Nicu Dincea şi Gheorghe Paraschiadis.

Protopsalt al Mitropoliei

A fost psalt şi protopsalt la Biserica „Sf. Pantelimon”, Biserica Albă, Biserica „Sf. Ioan Gură de Aur” şi Biserica Barnovschi între anii 1833 – 1837. Între timp a fost numit psalt la strana stângă a Catedralei Mitropolitane cu titlul de „lampadar al Sfintei Mitropolii”.

În anul 1844, după exilarea Mitropolitului Veniamin Costachi, Dimitrie Suceveanu a devenit protopsalt al Mitropoliei, profesor de muzică şi director la școala de cântăreţi bisericeşti.

Începuturile creaţiei psaltice a lui Dimitrie Suceveanu se fixează în deceniul al cincilea al secolului al 19 -lea. În 1848 a retipărit trei cărţi de „muzichie” – Teoreticonul, Anastasimatarul, Irmologhionul.

În anul 1856 a tipărit „Idiomelariu adekă Kântare pe singur glasul unit Ku Doksastariu” și „Idiomelariul” care marchează vârful colaborării cu ieromonahul Dosoftei de la Neamţ.

A făcut donaţii la Mănăstirea Râşca, la Mănăstirea Văratic şi prin Testament şi-a lăsat întreaga avere epitropiei Spitalului „Sf. Spiridon” din Iaşi. A trecut la cele veșnice în data de 18 ianuarie 1898.

Sfântul Sinod a proclamat 2023 ca An comemorativ al imnografilor şi cântăreţilor bisericeşti, cu scopul de a cinsti memoria celor care au contribuit la îmbogățirea cultului prin muzică.

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