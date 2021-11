10 noiembrie, Ziua internaţională a ştiinţei pentru pace şi dezvoltare

În fiecare an în data de 10 noiembrie este celebrată la Ziua internaţională a ştiinţei pentru pace şi dezvoltare (World Science Day for Peace and Development).

Ziua a fost instituită în noiembrie 2001, în cadrul celei de a 31-a sesiuni a Conferinţei generale a UNESCO, şi sărbătorită pentru prima dată în 10 noiembrie 2002, sub auspiciile UNESCO.

Obiectivele Zilei internaţionale a ştiinţei pentru pace şi dezvoltare, sunt următoarele.

creşterea gradului de conştientizare a opiniei publice cu privire la rolul ştiinţei în societăţile paşnice şi sustenabile;

promovarea solidarităţii naţionale şi internaţionale în domeniul ştiinţei între ţări;

reînnoirea angajamentului naţional şi internaţional pentru utilizarea ştiinţei în beneficiul societăţilor;

atragerea atenţiei asupra provocărilor cu care se confruntă ştiinţa şi creşterea sprijinului pentru efortul ştiinţific.

Tema din 2021 este „Construirea de comunități pregătite pentru climă” (Building Climate-Ready Communities).

Obiectivul este de a aduce știința mai aproape de societate prin evidențierea unor aspecte științifice cheie și a posibilelor soluții oferite de știință, tehnologie și inovare la unele dintre provocările globale majore cu care se confruntă societatea în prezent.

Foto credit: ziuaconstanta.ro

