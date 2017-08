Patriarhul României aniversează 66 ani

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel aniversează astăzi 66 ani. Patriarhul României s-a născut în data de 22 iulie 1951, în satul Dobrești, comuna Bara, județul Timiș, fiind al treilea copil în familia învățătorului Alexie și Stela Ciobotea.

Educaţie

Școala primară a urmat-o în satul natal (1958-1962), Dobrești, iar gimnaziul în localitatea Lăpușnic (1962-1966), județul Timiș. În 1966 începe cursurile liceale în orașul Buziaș, pe care le continua în municipiul Lugoj, la Liceul „Coriolan Brediceanu” (1967-1970).

După absolvirea examenului de bacalaureat se înscrie ca student la Institutul Teologic Universitar Ortodox din Sibiu (1970-1974), unde susține și Teza de licență în teologie (Noul Testament).

În perioada 1974-1976 frecventează cursurile de doctorat la Institutul Teologic Universitar Ortodox din București, Secția Sistematică, sub îndrumarea Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae. Își continuă studiile în străinatate: doi ani la Facultatea de Teologie Protestantă a Universității de Științe Umane din Strasbourg (Franța) și doi ani la Universitatea „Albert Ludwig” din Freiburg im Breisgau, Facultatea de Teologie Catolică (Germania).

În 15 iunie 1979 își susține teza de doctorat la Universitatea din Strasbourg, intitulată: Réflexion et vie chrétiennes aujourd’hui. Essai sur le rapport entre la théologie et la spiritualité (424 p). Teza a fost pregătită sub îndrumarea a doi reputați profesori francezi: Gerard Ziegwald și André Benoît și a primit calificativul maxim. Devine astfel doctor al Universității din Strasbourg.

O versiune extinsă a acestei teze a fost pregătită sub îndrumarea mentorului său, Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae și a fost susținută la 31 octombrie 1980 la Institutul Teologic Universitar Ortodox din București sub titlul: Teologie și spiritualitate creștină. Raportul dintre ele și situația actuală.

În urma examenului oral și a susținerii tezei, doctorandul Dan-Ilie Ciobotea a fost declarat Doctor în teologie ortodoxă, de asemenea, cu calificativul maxim.

Viaţa monahală

În 1987 intră în viața monahală la Mănăstirea Sihăstria, Jud. Neamț, cu numele Daniel, avându-l ca naș de călugărie pe Preacuviosul Părinte Arhimandrit Cleopa Ilie. Este hirotonit ierodiacon la 14 august 1987 și ieromonah la 15 august 1987. În 1988 este hirotesit protosinghel și numit Consilier Patriarhal, Director al Sectorului „Teologie Contemporană și Dialog Ecumenic”. Tot în anul 1988 devine Conferențiar la Catedra de Misiune Creștină a Institutului Teologic Universitar Ortodox din București.

Slujire episcopală

Este ales Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, cu titlul de Lugojanul și este hirotonit arhiereu în data de 4 martie 1990.

În 7 iunie 1990 este ales Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei. Intronizarea s-a făcut la 1 iulie 1990. A desfășurat o bogată activitate pastoral-misionara, culturală și social-filantropică în perioada 1990-2008, în demnitatea de Mitropolit al Moldovei și Bucovinei.

În 12 septembrie 2007 Colegiul Electoral Bisericesc l-a ales în funcția de Arhiepiscop al Bucureștilor, Mitropolit al Munteniei și Dobrogei, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române și Locțiitor al Tronului Cezareei Capadociei. Întronizarea Prefericitului Patriarh Daniel a avut loc duminică, 30 septembrie 2007, la Catedrala Patriarhală din București.

Centrul de Presă Basilica – zece ani de misiune mediatică

În calitate de Patriarh al României a fondat mai multe instituții, dintre care evidenţiem Centrul de Presă Basilica.

Acesta este asemenea unei mâini cu cinci degete prin care Biserica lucrează pentru o corectă informare a credincioșilor cu privire la viața şi activitatea ei astăzi. Prin mijloacele de comunicare radiofonic, audiovizual, tipărit și on-line, Biserica evidenţiază cu prioritate lumina din oameni, prezentând chipuri de iubire milostivă şi coresponsabilitate, prin care invită indirect pe membrii ei și pe oamenii din afara ei să devină la rândul lor chipuri de lumină și iubire milostivă, adică persoane profund umane, evidenţia Patriarhul României în cuvântul rostit de sărbătoarea Preasfintei Treimi din acest an, hramul centrului de presă.

Centrul de Presă afirmă o raportare diferită a Bisericii faţă de societate şi faţă de problemele cu care se confruntă membrii corpului eclesial, cler şi popor. Ancorată în tradiţie, deloc străină de mijloacele moderne de comunicare, Biserica Ortodoxă Română nu rămâne indiferentă la provocările contemporane şi transmite cuvântul mântuitor în casele românilor prin toate canalele de comunicare pe care modernitatea i le pune la dispoziţie.

Ca Arhiepiscop al Bucureștilor, Mitropolit al Munteniei și Dobrogei și Patriarh al României a inițiat, sprijinit și coordonat programe culturale, educaționale și sociale, dintre care menționăm:

Campania Donează sânge, salvează o viaţă

Prin campaniile de donare de sânge organizate începând cu anul 2013, Patriarhia Română este instituția cu cea mai mare contribuție adusă la creșterea numărului donatorilor de sânge. Din 2013 până în prezent, au fost donate peste nouă tone de sânge în cadrul campaniei Donează sânge, salvează o viață!

În cadrul campaniilor derulate anul trecut de voluntarii de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului au participat 8.850 donatori.

Programul „Sănătate pentru sate” a început în anul 2015

Protocolul a fost încheiat între Patriarhia Română şi Ministerul Sănătăţii cu scopul organizării unor acţiuni medicale umanitare, care au drept beneficiari persoanele defavorizate din mediul rural, adică: persoane cu vârstă înaintată, persoane cu statut socio-economic scăzut, persoane cu dizabilităţi, nedeplasabile, cu boli cronice, cu nivel educaţional redus, cazuri sociale.

Protocol de cooperare între Patriarhia Română şi Ministerul Sănătăţii

Cele 35 de deplasări ale Caravanei Sănătate pentru Sate în localităţi rurale din judeţele Ilfov şi Prahova au avut ca rezultat 3323 de beneficiari, în majoritate vârstnici şi copii, care au fost consultaţi medical cu multă atenţie şi mult profesionalism, spunea Patriarhul Daniel cu prilejul premierii voluntarilor implicaţi în acest proeict.

Efortul continuu depus în ridicarea Catedralei Naţionale

În data de 29 noiembrie 2007, Patriarhul Daniel a aşezat piatra de temelie pentru Catedrala Mântuirii Neamului. Lăcaşul de cult va avea ca hramuri Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor şi Sfântul Apostol Andrei.

Cu multă jertfelnicie și cu dărnicie s-a lucrat astfel încât viitoarea Catedrală să fie un simbol al demnității noastre și credinței noastre apostolice, dar și un simbol de unitate națională, deoarece sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, plasată cu o zi înainte de Sărbătoarea Națională de la 1 decembrie, arată că unitatea națională s-a statornicit la noi la români în primul rând pe unitatea spirituală, pe unitatea de credință, de cuget și simțiri Biserica noastră contribuind imens la dezvoltarea limbii române și a culturii românești, spune Patriarhul Daniel.

Sfinţirea Catedralei va avea loc în data de 1 decembrie 2018, când se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire a românilor într-un stat independent.

În prezent la Catedrala Mântuirii Neamului se lucrează între cotele +45 și +52.

Misiune pentru mântuire: 29 mari români canonizaţi în cei 10 ani de Patriarhat ai Preafericitul Părinte Daniel

Un alt aspect misionar pe care îl evidenţiem este cel legat de canonizarea mai multor sfinţi români în perioada 2007 – 2017. În cei 10 ani de Patriarhat ai Preafericitului Părinte Daniel, 29 de mari români au făcut pasul din istorie în sinaxare devenind modele pentru urmaşii lor de astăzi.

Sfinţii români sunt rugători pentru noi în Ceruri, dar, în acelaşi timp, sunt şi exemple, adevăraţi eroi naţionali care au lăsat o moştenire extraordinară poporului român, moştenire ce trebuie păstrată, valorificată şi transmisă mai departe.

În activitatea sa de până acum, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel s-a remarcat ca fondator de instituții, publicații, organizator de simpozioane, colocvii, congrese și expoziții, inițiator, sprijinitor și coordonator a numeroase programe sociale, culturale și educative. A înființat și susținut mai multe instituții de învățământ teologic, facultate și seminarii, mai multe asociații social-filantropice și centre cultural-pastorale, atât în Moldova unde a fost arhipăstor aproape 18 ani, cât și în Arhiepiscopia Bucureștilor. O grijă deosebită a arătat pentru monahism, numărul mănăstirilor și schiturilor crescând în timpul păstoririi Preafericirii Sale.

Biografia completă a Patriarhului României o puteţi găsi aici.