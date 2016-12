Patriarhul Daniel: Naşterea lui Hristos, venirea Lui în lume, are ca scop principal sfinţirea noastră

Patriarhul României le-a spus credincioşilor că Naşterea lui Hristos, venirea Lui în lume, are ca scop principal sfinţirea noastră. În cuvântul rostit în cadrul Sfintei Liturghii oficiată, la Catedrala Patriarhală, în ziua sărbătorii Naşterii Domnului – 25 decembrie 2016, Părintele Patriarh a explicat tuturor că „omul nu este destinat mormântului” şi că a devenit muritor din cauza păcatului protopărinţilor noştri Adam şi Eva, însă „Hristos Domnul a venit să ne dăruiască viaţă veşnică”.

În prima zi de Crăciun sute de credincioşi au participat la Sfânta Liturghie oficiată la Patriarhie şi au ascultat cuvântul Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române. Slujba a fost săvârşită de Preafericirea Sa alături de care a slujit şi Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop vicar patriarhal.

În omilia sa, Patriarhul României a evidenţiat că Mântuitorul Iisus Hristos se naşte ca om din mamă fără tată, după cum din veşnicie se naşte din Tată fără mamă. De asemenea, Patriarhul nostru a explicat de ce Hristos Domnul se naşte din Fecioară, din umanitatea Maicii Domnului:

Ieslea din peştera Betleemului are semnificaţia faptului că El vine în lume pentru viaţa lumii şi se dăruieşte nouă ca noi să primim viaţa Lui veşnică, a mai spus Preafericirea Sa.

De asemenea, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mărturisit celor prezenţi că Dumnezeu cel veşnic se face om pentru ca omul să devină fiu al lui Dumnezeu după har şi că Hristos a transformat peştera din Betleem în Biserică.

Naşterea lui Hristos, venirea Lui în lume, are ca scop principal sfinţirea noastră. De aceea, Sfinţii Părinţi ai Bisericii au spus că Fiul lui Dumnezeu cel veşnic se face om pentru ca omul să devină fiu al lui Dumnezeu după har. Dumnezeu ia trup pentru ca omul să primească pe Duhul Sfânt. Dumnezeu se face om ca omul să devină Dumnezeu după har, ne spun Sfântul Irineu de Lyon şi Sfântul Atanasie cel Mare. Coborârea Lui are ca scop ridicarea noastră, smerenia Lui are ca scop împărtăşirea noastră de slava Lui, deci El se face smerit ca să ne dăruiască nouă slava veşnică a Împărăţiei Cerurilor. Deci, toate le face din iubire pentru noi şi pentru mântuirea noastră.