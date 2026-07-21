Reîntâlnire de suflet: Mitropolitul Antonie a slujit la Paraclisul Mitropolitan din Chișinău prima dată după întronizare

Înaltpreasfințitul Părinte Antonie, noul Mitropolit al Basarabiei, a oficiat duminică prima Liturghie după întronizare la Paraclisul Mitropolitan „Sfântul Ioan Teologul” din Chișinău, în prezența a numeroși credincioși din oraș și din localitățile învecinate.

În cadrul Sfintei Liturghii au fost înălțate rugăciuni pentru unitatea clerului și a poporului dreptcredincios din Basarabia, pentru pace, pentru încetarea vrăjmășiilor și pentru revărsarea harului lui Dumnezeu asupra Bisericii și a întregii societăți.

Pornind de la Evanghelia Duminicii, care istorisește vindecarea celor doi orbi și a unui mut din Capernaum (Matei 9, 27-35), Înaltpreasfințitul Părinte Antonie a vorbit despre credința care schimbă omul lăuntric și despre rugăciunea stăruitoare ca răspuns al omului la chemarea lui Dumnezeu.

Credința schimbă omul lăuntric

„Cei doi orbi L-au urmat pe Hristos fără să-L vadă cu ochii trupești. L-au văzut însă cu ochii credinței. Aceasta este puterea credinței adevărate: merge înainte chiar și atunci când drumul nu este încă clar”, a spus părintele mitropolit.

Înaltpreasfinția Sa a adăugat că Dumnezeu răspunde întotdeauna la rugăciunea făcută cu smerenie și răbdare, iar omul este chemat să cultive o inimă recunoscătoare pentru toate darurile primite.

„În viață vom întâlni multe împrejurări pe care mintea nu le poate explica, însă omul care se roagă descoperă că Dumnezeu pregătește răspunsuri pe care timpul le va face înțelese”, a spus Mitropolitul Antonie.

„De aceea, să nu încetăm niciodată să-I cerem lui Dumnezeu decât cele folositoare mântuirii noastre și să-I mulțumim pentru fiecare dar primit, fiindcă recunoștința întărește legătura nevăzută dintre om și Creatorul său.”

Înaltpreasfinția Sa a îndemnat credincioșii să transforme participarea la Sfânta Liturghie într-o lucrare permanentă a vieții prin iertare, bunătate și dragoste față de familie, comunitate și Biserică.

Reîntâlnire cu o comunitate de suflet

La încheierea slujbei, clericii și credincioșii i-au adresat Înaltpreasfințitului Părinte Antonie cuvinte de felicitare și de susținere pentru începutul noii slujiri ca Mitropolit al Basarabiei, exprimându-și încrederea că experiența pastorală și apropierea sa de oameni vor rodi în folosul întregii Biserici Ortodoxe.

Vizibil emoționat, Mitropolitul Antonie a mărturisit că revenirea la Paraclisul Mitropolitan are pentru el o profundă încărcătură sufletească. În perioada 2014-2018, ca Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, a slujit în repetate rânduri în acest sfânt lăcaș, iar după cei opt ani petrecuți la cârma Episcopiei de Bălți, reîntâlnirea cu această comunitate a fost trăită ca o întoarcere într-o familie duhovnicească.

Ierarhul a mulțumit credincioșilor pentru statornicia lor și i-a îndemnat să rămână aproape de Biserică, arătând că viitorul unei comunități se zidește prin rugăciune, comuniune și implicarea fiecăruia în lucrarea lui Dumnezeu.

Declarații de presă

La finalul programului liturgic, Înaltpreasfințitul Părinte Antonie a acordat un interviu reprezentanților mass-media prezenți, prezentând principalele direcții de acțiune ale Mitropoliei Basarabiei pentru perioada următoare.

Între prioritățile asumate se regăsesc intensificarea activității pastoral-misionare, dezvoltarea proiectelor social-filantropice și cultural-educaționale, apropierea de tineri, consolidarea colaborării cu instituțiile societății și continuarea demersurilor pentru recuperarea patrimoniului istoric al Mitropoliei Basarabiei, confiscat în perioada regimului sovietic.

Foto credit: Mitropolia Basarabiei