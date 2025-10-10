Ziua Sănătății Mintale în Capitală: Rugăciune pentru pacienți și începerea lucrărilor la o clinică de psihiatrie pediatrică

Ziua Mondială a Sănătății Mintale a fost marcată în mod deosebit vineri la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. dr. Alexandru Obregia” din București: prin rugăciune, daruri și începerea lucrărilor la o clinică de psihiatrie pediatrică.

Un sobor de 10 preoți a oficiat Sfânta Liturghie în capela instituției medicale, apoi clericii și comunitatea formată în jurul capelei au vizitat pacienții în saloane, oferindu-le daruri.

„Ziua Mondială a Sănătății Mintale a fost marcată prima dată în 1992, pentru a conștientiza ceea ce reprezintă stigmatul asupra persoanelor cu patologii din spectrul psihiatric. Ne-am gândit să slujim Sfânta și Dumnezeiască Liturghie ca o binecuvântare pentru această zi”, a declarat, Părintele Florin Ciprian Petre, preot de caritate al spitalului.

„Pentru pacienții de aici, dar și pentru angajații spitalului, ne-am gândit să facem o tradiție ca, în fiecare an, în ziua de 10 octombrie, să săvârșim Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie cu cât mai mulți preoți de caritate sau preoți din unitățile de psihiatrie.”

O zi dedicată pacienților și personalului medical

Părintelui Florin Ciprian Petre i s-au alăturat și preoți din alte spitale bucureștene, inclusiv spitale de psihiatrie. El a mai declarat că-și dorește prin această slujire să le arate și angajaților din spital respectul cuvenit.

„Misiunea într-un spital de psihiatrie nu este una deloc ușoară, cum în nici alte spitale nu este. Ne-am gândit să facem o tradiție în ziua de 10 octombrie”, a spus preotul.

„Acesta cumva să fie ziua de cinstire a spitalului, o zi în care să ne reamintim cât de importantă este misiunea noastră de a alina suferințe, de a ajuta pe cei cu probleme care aparent nu se văd, dar sunt probleme foarte grave.”

Suferințele și tulburările mintale se agravează

Părintele Florin Ciprian Petre a amintit că, după pandemie, bolile mintale s-au extins și agravat.

„De exemplu, conform Eurobarometrului, una din două persoane la nivel european suferă de diverse probleme psihologice: depresie, anxietăți, panici, temeri”, a adăugat slujitor capelei Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. dr. Alexandru Obregia”.

El a amintit că această instituție medicală este cel mai mare spital de psihiatrie din sud-estul Europei cu peste o mie de angajați și peste 1200 de paturi.

„Totdeauna avem între 900 și 1000 de pacienți care sunt internați și care sunt îngrijiți și noi, prin binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, suntem aici ca să le oferim sprijinul nostru duhovnicesc, să le oferim un cuvânt de mângâiere, să le oferim speranță, dacă vreți, prin rugăciune, că lucrurile se vor îmbunătăți în viața lor.”

Se face cea mai mare clinică de psihiatrie pediatrică din țară

La ora 12:00, Părintele Florin Ciprian Petre, Părintele Alin Nica, coordonatorul preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor, și alți preoți de caritate din Capitală au binecuvântat începerea lucrărilor la cea mai mare clinică de psihiatrie pediatrică din România.

Investiția de 16,5 milioane de euro este realizată de Fundația Metropolis, care desfășoară campania #spitalepublicedinbaniprivați.

Noua clinică, situată în curtea Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. dr. AL. Obregia”, va avea trei etaje și 3.000 de metri pătrați suprafață.

La eveniment au participat Codin Maticiuc, președintele Fundației Metropolis, Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății, Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei, Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 al Capitalei, dr. Florina Rad, șefa Secției de Psihiatrie Pediatrică de la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Al. Obregia”, Ion Țiriac și alți reprezentanți ai donatorilor corporatiști: Allianz Țiriac, Kaufland România, NESS Proiect Europe.

Aproximativ 5.000 de copii sunt tratați anual la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. dr. Al. Obregia”.

Vezi și:

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene