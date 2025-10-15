Ziua Părinților de Îngeri: Recunoaștere pentru pierderea ireparabilă a copiilor – născuți sau nenăscuți

Zeci de sedii de instituții din toată țara vor fi iluminate în roz și bleu în seara de miercuri, 15 octombrie, pentru a marca Ziua Părinților de Îngeri. Acest gest simbolic transmite un mesaj care străbate zidurile: „Durerea ta este văzută. Copilul tău nu este uitat”, transmite comunitatea „Mame cu brațele goale”.

În România, proiectul „Mame cu brațele goale” vorbește în spațiul public despre pierderea de sarcină, pornind de la nevoia acută ca acest subiect să depășească statutul de tabu, iar doliul asociat pierderii de sarcină să fie respectat de societate.

Lista clădirilor care au aderat la acest eveniment de conștientizare este disponibilă aici. Inițiativa este preluată din țările dezvoltate, unde, în această zi, sunt iluminate în roz-bleu diverse monumente sau locuri importante de pe harta turismului – spre exemplu, Cascada Niagara din SUA.

O zi de conștientizare și în România

De anul trecut, România s-a alăturat țărilor care recunosc nevoia de sprijin moral pentru părinții care au pierdut copii în timpul sarcinii, la naștere sau până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Ziua Părinților de Îngeri a fost instituită anul trecut de Parlamentul României, confirmând astfel că pierderea unui copil, înainte sau după naștere este resimțită ca un eveniment dureros și ireparabil de părinți.

Legea include și o măsură concretă de sprijin pentru părinții care au trecut printr-o astfel de experiență: indiferent dacă sunt asigurați sau nu, aceștia pot primi acces gratuit la cel mult zece ședințe de consiliere psihologică, pe o perioadă de 6 luni de la data decesului.

Potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății, peste 2,3 milioane de copii mor la naștere sau până la vârsta de un an, în întreaga lume.

Sursa foto: Facebook / Teodora Diana Paul