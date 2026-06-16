Proiectul Maramureșul Academic a debutat la Baia Mare cu lansarea unei ample lucrări documentare

Proiectul Maramureșul Academic a debutat luni la Baia Mare cu lansarea unei lucrări despre legăturile spațiului nord-transilvan cu mediul academic românesc – volumul „Magnum Diarium Academicum Septentrionis”, elaborat de dr. Teodor Ardelean, fost membru al Adunării Eparhiale a Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.

Rugăciunea de început a fost rostită de Episcopul Iustin al Maramureșului și Sătmarului, iar evenimentul a fost moderat de Daliana Bonaț.

„Aniversăm, la 75 de ani de viață, pe cel mai prestigios om de cultură, de înaltă ținută și aleasă și largă cuprindere a Maramureșului, pe domnul profesor dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Județene Petre Dulfu din municipiul Baia Mare”, a declarat Episcopul Iustin al Maramureșului și Sătmarului.

„Suntem în ctitoria de suflet a Domniei Sale, și anume Catedrala cărții și a culturii, alături de Catedrala credinței și a spiritualității, Catedrala noastră Episcopală.”

Lucrarea documentează relația maramureșenilor și a sătmărenilor cu Academia Română de-a lungul a două secole.

În peste 1.000 de pagini „sunt cuprinse personalitățile cele mai importante ale românilor, dintre care peste 780 de academicieni și 7-8.000 de personalități locale din Maramureș, din Sătmar, din Chioar, din Lăpuș, din Codru, din Țara Oașului”, a explicat autorul la eveniment.

„În literatura de specialitate nu există o lucrare de asemenea anvergură, dedicată raporturilor unor provincii cu Academia Română. În acest sens, Magnum Diarium nu este doar un dicționar, ci un model metodologic ce poate fi urmat și pentru alte regiuni”, a spus acad. Marius Porumb la lansare.

Au mai luat cuvântul: viceprimar Ionuț Pârvu; Cristian Sincovici, directorul Editurii Mega; prof. univ. dr. Oliviu Felecan; conf. univ. dr. Cosmin Sabo, directorul Departamentului de Matematică și Informatică al Universității Tehnice din Cluj-Napoca; dr. Viorel Câmpean de la Biblioteca Județeană Satu Mare.

Preasfințitul Părinte Iustin i-a înmânat lui Teodor Ardelean Ordinul Cultural „Nicolae Steinhardt” pentru laici și i-a dăruit o icoană a Maicii Domnului, ocrotitoarea municipiului Baia Mare.

Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” a primit Medalia Culturală „Nicolae Steinhardt”, precum și două volume ale Monografiei Protopopiatului Vișeu, ca semn de apreciere pentru contribuția la viața culturală și spirituală a comunității.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului Maramureșul Academic, derulat de Biblioteca Județeană „Petre Dulfu”, Consiliul Județean Maramureș și Asociația Familia Română în colaborare cu Academia Română – filiala Cluj-Napoca.

Proiectul va continua cu lansarea lucrării la Centrul Cultural Pastoral „Iosif Mărturisitorul” din Sighetu Marmației, la Filiala din Cluj-Napoca a Academiei Române, la Biblioteca Județeană din Satu Mare, în Aula Academiei Române din Capitală, la Târgu Lăpuș, Zalău, Bistrița și în alte locuri.

Foto credit: Episcopia Maramureșului și Sătmarului / Arhid. Vasile Pop