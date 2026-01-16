Ziua Culturii Naționale în Episcopia Basarabiei de Sud: Mihai Eminescu, un reper fundamental al identității noastre

Comunitatea din satul natal s-a alăturat Episcopului Veniamin, care și-a pomenit părinții după trup mutați la Domnul
Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud a poposit marți în satul natal, Puhoi, din raionul Ialoveni al Republicii Moldova, unde s-a rugat pentru odihna sufletelor părinților după trup, Părintele Ioan și preoteasa Evdochia. Ierarhul a…
Mănăstirea Rohia a sărbătorit un secol de viață monahală: Manifestări religioase și culturale
Mănăstirea Rohia din județul Maramureș a marcat luni împlinirea a 100 de ani de viață monahală printr-o serie de manifestări religioase și culturale. Manifestările au debutat cu slujba de Te Deum, oficiată de Preasfințitul Părinte…
Mitropolitul Antonie a amintit la Orhei misiunea comună a Bisericii și Administrației: Slujesc omul, familia, comunitatea
„Preotul slujește oamenilor încredințați lui de Dumnezeu, iar orice faptă care întărește comunitatea devine o lucrare spre folosul întregului popor”, a subliniat Mitropolitul Antonie al Basarabiei marți, când s-a întâlnit cu clericii și cu reprezentanții…
Festivalul de Carte Veche de la Mănăstirea Bogdana a readus în atenția publicului patrimoniul scris al Bisericii
Festivalul de Carte Veche, organizat duminică la Mănăstirea Bogdana din Rădăuți, județul Suceava, a readus în atenția publicului patrimoniul scris al Bisericii prin conferințe, lansări de carte și prezentarea unor valoroase tipărituri bisericești. Evenimentul a…
Banca de Alimente Moldova a donat 3,5 tone de cireșe comunităților din Episcopia Basarabiei de Sud
Banca de Alimente Moldova a donat recent 3,5 tone de cireșe proaspete comunităților din Episcopia Basarabiei de Sud. Fructele au ajuns în 13 parohii din raioanele Cahul, Cantemir și Leova ale Republicii Moldova. Fructele au…