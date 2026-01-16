Ziua Culturii Naționale în Episcopia Basarabiei de Sud: Mihai Eminescu, un reper fundamental al identității noastre

Cu prilejul Zilei Culturii Naționale, în Episcopia Basarabiei de Sud au fost organizate, joi, o serie de manifestări religioase și culturale menite să evoce personalitatea poetului Mihai Eminescu.

Evenimentele au debutat la Paraclisul „Învierea Domnului” din incinta Centrului Eparhial din municipiul Cahul, unde un sobor de preoți a săvârșit o slujbă de Te Deum, în prezența Preasfințitului Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud.

La rugăciunea de mulțumire au participat două grupe de copii de la Grădinița nr. 8 „Prichindel” din Cahul, însoțiți de educatoare și de doamna director Angela Bogos.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a evidențiat importanța culturii și a educației încă din primii ani de viață, oferindu-l ca model chiar pe Eminescu. Ca semn de prețuire pentru momentul poetic susținut de copii, care au recitat versuri din creația eminesciană, ierarhul le-a oferit acestora dulciuri și fructe.

Omagiu în fața bustului poetului național

Manifestările au continuat în proximitatea Palatului de Cultură „Nicolae Botgros”, unde, în fața bustului poetului Mihai Eminescu, a avut loc un moment cultural-artistic solemn.

La eveniment au luat parte autorități locale și reprezentanți ai instituțiilor de stat, printre care Gabriel Nicola, Consulul General al României la Cahul, Nicolae Dandiș, primarul municipiului Cahul, vicepreședinți ai raionului, precum și numeroși oameni de cultură, profesori și elevi.

În alocuțiunea sa, Episcopul Basarabiei de Sud a evocat profilul complex al poetului, subliniind rolul său de apărător al valorilor naționale și al limbii române:

„Mihai Eminescu rămâne un reper fundamental al culturii noastre prin profunzimea gândirii sale, prin sensibilitatea poetică și, mai ales, prin dragostea jertfelnică față de neam și credință”, a subliniat Preasfinția Sa.

Familia, spațiu al formării spirituale

Ierarhul a evidențiat, totodată, rolul esențial al familiei în formarea marilor personalități, amintind de mama poetului, Raluca Eminovici, care a oferit o educație aleasă celor 11 copii ai săi.

„Cultura este despre educație, iar astăzi, noi avem nevoie de mame puternice, mame care să-și spună cuvântul în educarea tinerei generații, pentru ca viața noastră să fie mai bună. Pentru că nu există o soluție să evadăm pentru a ne face viața mai bună, ci trebuie s-o facem în viața noastră, iar acest lucru ne învață și Eminescu”, a afirmat PS Veniamin.

Preasfinția Sa a amintit, cu această ocazie, că în cuprinsul Bisericii Ortodoxe Române, 2026 a fost declarat Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar.